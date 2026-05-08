Ο χρησμός Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ για πρόωρες εκλογές (βίντεο Star)

Μια φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «φινάλε» της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, πυροδότησε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων, φθινοπωρινών εκλογών.

Ο Γιώργος Ευγενίδης εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι ειπώθηκε και ποια είναι τα σχέδια του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, ην ώρα που τελείωνε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και ενώ λεγόταν ότι θα συνεδριάσει ξανά τον Ιούλιο, ενόψει της ΔΕΘ, ένας βουλευτής, ο Βασίλης Υψηλάντης των Δωδεκανήσων, έκανε μια «πονηρή» ερώτηση στον Πρωθυπουργό: «Και μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, εκλογές;».

«Μετά τη ΔΕΘ εκλογές» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης!

Ο διάλογος Υψηλάντη - Μητσοτάκη για εκλογές μετά τη ΔΕΘ

Οι αναλύσεις για τον «χρησμό» Μητσοτάκη



Από χθες διάφοροι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον «χρησμό» του κ. Μητσοτάκη. Ο Γ. Ευγενίδης υπενθύμισε ότι από τις αρχές της εβδομάδας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έχει αναφερθεί στα σενάρια που γίνονται και στο Μαξίμου για κάλπες στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ.

Η συζήτηση, επισήμανε ο πολιτικός αναλυτής του Star είναι υπαρκτή και προφανώς υπάρχει πιθανότητα, ιδίως εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί και οι οικονομικές συνέπειες γίνονται προοδευτικά χειρότερες.

Νέο εσωκομματικό μέτωπο στη ΝΔ μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ

Συμπλήρωσε όμως ότι πολλοί εκτιμούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει τη συζήτηση «να σέρνεται», προκειμένου να συσπειρώνει τον μηχανισμό του και να έχει και ένα ανέφελο Συνέδριο, όπως είχε μια αρκετά ήρεμη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και βεβαίως να κινητοποιηθεί και ο κομματικός μηχανισμός ενόψει εκλογών.