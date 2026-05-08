Αναφορά για θέαση UFO στην Ελλάδα, υπάρχει στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Οι εξωγήινες θεάσεις σε όλο τον φάκελο χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ για θεάσεις UFO.

Πρόκειται για συνολικά 162 αρχεία που περιλαμβάνουν έγγραφα του FBI και άλλων αμερικανικών υπηρεσιών, μαρτυρίες και βίντεο από την παρατήρηση αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.

Μάλιστα, στα αρχεία του Πενταγώνου υπάρχουν αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα.

Το βίντεο 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο σύστημα στρατιωτικής πλατφόρμας είναι τραβηγμένο πάνω από τη Λευκάδα.

Συνοδευτική αναφορά αποστολής περιέγραφε πως το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά, ενώ σε άλλο έγγραφο γίνεται αναφορά για θέαση αντικειμένου πάνω από το Αιγαίο που πετούσε σε σχήμα διαμαντιού με 800 χιλιόμετρα την ώρα.

