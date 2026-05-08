Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι

Ο λόγος που δεν πήγε στο τελευταίο αντίο της Πολυάννας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία της Πολυάννας Σφακιανάκη, αδερφής του Νότη Σφακιανάκη, τελέστηκε στην Κω μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Ο Νότης Σφακιανάκης δεν παραβρέθηκε στην κηδεία λόγω ψυχολογικής κατάστασης και πένθους.
  • Αποχαιρέτησε την αδερφή του με στεφάνι που έφερε την υπογραφή "Νότης – Κίλι", αναφορά στη σύζυγό του που είχε πεθάνει πρόσφατα.
  • Η Πολυάννα είχε πεθάνει στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Κω.
  • Η κηδεία μεταφέρθηκε κατά μία ημέρα λόγω διαδικασιών μεταφοράς της σορού.

Συναισθηματικά φορτισμένη είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς τελέστηκε στην Κω η κηδεία της αδερφής του, Πολυάννας Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη- Πέθανε η αδερφή του

Η ατμόσφαιρα στο νησί ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με την οικογένεια να αποχαιρετά σε στενό κύκλο ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, επιλέγοντας διακριτικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον ίδιο τον τραγουδιστή τα τελευταία χρόνια.

Η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα

Ο Νότης Σφακιανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν παρέστη στην τελετή, καθώς βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και βίωνε πολύ δύσκολες στιγμές μετά τη νέα αυτή απώλεια.

Ανάλογη απόφαση είχαν πάρει και τα παιδιά του, με την οικογένεια να κρατά χαμηλούς τόνους και να επιλέγει έναν αποχαιρετισμό μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι απών από την κηδεία, ο τραγουδιστής είχε φροντίσει να εκφράσει με έναν πολύ προσωπικό και συμβολικό τρόπο το «αντίο» του. Όπως αποκαλύφθηκε, είχε σταλεί στεφάνι στο οποίο αναγραφόταν: «Στην αγαπημένη μου αδελφή, καλή ξεκούραση», με την υπογραφή «Νότης – Κίλι».

Νότης και Κίλι Σφακιανάκη

Η αναφορά στη Κίλι Σφακιανάκη είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς η σύζυγός του είχε φύγει από τη ζωή περίπου έξι μήνες νωρίτερα, βυθίζοντάς τον στο πένθος. Η κοινή τους υπογραφή στο στεφάνι θεωρήθηκε μια σιωπηλή αλλά βαθιά φορτισμένη αναφορά στη μνήμη της.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στην Αθήνα, όπου είχε μεταβεί για ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στην Κω. Η τελετή είχε μεταφερθεί κατά μία ημέρα λόγω της διαδικασίας μεταφοράς της σορού στο νησί.

Στο πλευρό της είχαν βρεθεί μέχρι το τέλος άνθρωποι της οικογένειας, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης είχε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες το προηγούμενο διάστημα για να στηρίξει την αδερφή του στη μάχη της, αναλαμβάνοντας και μέρος των ιατρικών εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα:
