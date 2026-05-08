Το τελευταίο της δελτίο στο ΣΚΑΙ εκφώνησε σήμερα η Σία Κοσιώνη καθώς η συνεργασία της με τον ΣΚΑΙ αποτελεί πια παρελθόν όπως γνωστοποίησε και ο τηλεοπτικός σταθμός με μία του ανακοίνωση.

Ο Βασίλης Χιώτης όταν τελείωσε τον σχολιασμό της επικαιρότητας θέλησε να αποχαιρετήσει με χειραψία την παρουσιάστρια του βρισκόταν επί 20 χρόνια στο τιμόνι του Κεντρικού Δελτίου του ΣΚΑΙ.

Ο δημοσιογράφος σηκώθηκε όρθιος και της είπε “Τιμή μου” με εκείνη να ανταπαντά: “Δική μου”. Αν και εμφανώς συγκινημένη η Σία Κοσιώνη πέρασε στο επόμενο θέμα του δελτίου.

Λίγο νωρίτερα ο τηλεοπτικός σταθμός του Φαλήρου γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας με την παρουσιάστρια αναφέροντας:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.



Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.



Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.



Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα”

Γιάννης Αλαφούζος/ φωτογραφία από NDPPHOTO



Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».»

