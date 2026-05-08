Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποκάλυψη του πρώτου ηλεκτρικού πυροσβεστικού οχήματος που εμφανίζεται στη χώρα μας, βαμμένο στα χρώματα της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα , μηδενικούς ρύπους, και αθόρυβη λειτουργία, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση στον πιο απαιτητικό τομέα: την άμεση επέμβαση σε κρίσιμες καταστάσεις. Το ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα της FOTON βασίζεται σε σύγχρονη ηλεκτρική πλατφόρμα με ισχύ που φτάνει περίπου τους 150 kW (περίπου 204 ίπποι) και άμεση ροπή που ξεπερνά τα 1.000 Nm, εξασφαλίζοντας ταχύτατη επιτάχυνση ακόμη και υπό φορτίο.

Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα της τάξης των 100-120 kWh, προσφέροντας επιχειρησιακή αυτονομία έως και 270-300 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (DC) με δυνατότητα φόρτισης σε περίπου 60-70 λεπτά στο 80% της χωρητικότητας. Το σύστημα πυρόσβεσης διαθέτει ηλεκτροκίνητη αντλία υψηλής πίεσης με παροχή που ξεπερνά τα 1.500 λίτρα ανά λεπτό, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση χωρίς απώλειες ισχύος, ενώ προσφέρει δυνατότητα κατάσβεσης έως και τον 7ο όροφο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον αστικό ιστό και τις πυκνοδομημένες περιοχές. Παράλληλα, η χαμηλή στάθμη θορύβου και οι μειωμένοι κραδασμοί βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας του πληρώματος, ενώ η απουσία θερμικού κινητήρα μειώνει το κόστος συντήρησης έως και 40% σε σχέση με ένα συμβατικό πυροσβεστικό όχημα.