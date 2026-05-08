Θανάσης Κουρλαμπάς: Οι σειρές, οι μεταγλωτίσσεις και τα δύο παιδιά

Τι άλλο έχει σπουδάσει εκτός από υποκριτική;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 19:50 Τροχός της Τύχης: Το είπε αλλά δε βρήκε τη λύση του γρίφου
08.05.26 , 19:49 Μαργαρίτα Χιονίδη: Ένα ξεσηκωτικό medley σε ένα καινοτόμο βιντεοκλίπ
08.05.26 , 19:19 Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Χριστίνας Χειλά Φαμέλη με τα αδέλφια της
08.05.26 , 18:44 Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας των Metallica
08.05.26 , 18:38 Χιλιάδες δικαιούχοι μοιράζονται σήμερα πάνω από 90 εκατ. ευρώ
08.05.26 , 18:07 «Σαρώνει» η ακρίβεια: Μεγάλες αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο
08.05.26 , 17:51 Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες το Σαββατοκύριακο
08.05.26 , 17:46 Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
08.05.26 , 17:34 Νέο εσωκομματικό μέτωπο στη ΝΔ μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ
08.05.26 , 17:10 Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
08.05.26 , 17:08 Θανάσης Κουρλαμπάς: Οι σειρές, οι μεταγλωτίσσεις και τα δύο παιδιά
08.05.26 , 17:03 Επίσημο: Η Ryanair κλείνει τη βάση στη Θεσσαλονίκη
08.05.26 , 16:48 Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
08.05.26 , 16:31 Το GNTM επιστρέφει με ανανεωμένη κριτική επιτροπή - Η επίσημη ανακοίνωση
08.05.26 , 16:20 Ευαγγελία Συριοπούλου: Το Παιδαγωγικό, τα καλλιστεία & η οικογένεια
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει ο ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Super Κατερίνα

Θανάσης Κουρλαμπάς, ένας ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε το 1998 που έπαιξε στη σειρά “Απαγορευμένη Αγάπη”, ενώ αργότερα ακολούθησαν και άλλες όπως «Εντιμότατοι κερατάδες» (2006-2007, Alpha)«Αληθινοί έρωτες» (2008, Alpha)«7 θανάσιμες πεθερές» (2008, Mega)«Όλα στον αέρα» (2008, Mega)«Η οικογένεια βλάπτει» (2009, Mega), Οι «Άγριες Μέλισσες» και “Η τούρτα της μαμάς”.

Θανάσης Κουρλαμπάς και Γιώργος Γαλίτης/ φωτογραφία από NDP

Θανάσης Κουρλαμπάς και Γιώργος Γαλίτης/ φωτογραφία από NDP

Ο ηθοποιός εκτός από υποκριτική που σπούδασε στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «Θεμέλιο» του Νίκου Βασταρδή, από την οποία αποφοίτησε με άριστα, σπούδασε και Κοινωνικές Επιστήμες και πιο συγκεκριμένα Κοινωνιολογία.Αν και είναι άνθρωπος που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξέρουμε πως έχει δύο παιδιά, τον Φοίβο ο οποίος έχει κλίση στον χορό και ασχολείται με το κλασικό μπαλέτο και μία κόρη.

Θανάσης Κουρλαμπάς-Γιώργος Φακανάς-Παναγιώτα Βλαντή/ φωτογραφία από ΝDP

Θανάσης Κουρλαμπάς-Γιώργος Φακανάς-Παναγιώτα Βλαντή/ φωτογραφία από ΝDP

«Ο γιος μου είναι η τέταρτη χρονιά που κάνει κλασικό μπαλέτο. Είναι σε μια σχολή που δεν κάνει παραστάσεις αλλά κάνει χορό για να μπει πιο βαθιά στη ζωή τους. Όταν βλέπεις το κορμί του, τη διάθεσή του να είναι φτιαγμένα γι΄αυτό και να το θέλει, είναι έγκλημα να το σταματήσεις» είχε δηλώσει ο ηθοποιός πριν χρόνια στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. 

Θανάσης Κουρλαμπάς/ φωτογραφία από NDP

Θανάσης Κουρλαμπάς/ φωτογραφία από NDP

Ο ηθοποιός μιλώντας και για ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του, τον μπαμπά του ανέφερε πως δεν είχε ποτέ το ανδρικό πρότυπο καθώς τον έχασε σε νεαρή ηλικία. 

Εγώ έχασα τον πατέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών και μου έλειψε το αντρικό πρότυπο. Όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό, το αντικατέστησα με τους πολύ σημαντικούς, αδελφικούς φίλους που απέκτησαν στην εφηβεία: τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Χάρη και τον Σπύρο. Οι φίλοι μου μου κάλυψαν μεγάλα κενά και μου έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξω τον εαυτό μου σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, δοσίματος και φιλίας. Δεν σου κρύβω ότι αισθάνομαι τυχερός που παίζω σε ένα έργο με ανδρική φιλία, που είναι κάτι που το έχω ζήσει και το έχω απολαύσει σε μεγάλο βαθμό” δήλωσε ο ηθοποιός. 

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς θα είναι καλεσμένος στο Traction της Κυριακής που θα προβληθεί στις 14:10 στο Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ
 |
TRACTIOΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top