Θανάσης Κουρλαμπάς, ένας ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε το 1998 που έπαιξε στη σειρά “Απαγορευμένη Αγάπη”, ενώ αργότερα ακολούθησαν και άλλες όπως «Εντιμότατοι κερατάδες» (2006-2007, Alpha)«Αληθινοί έρωτες» (2008, Alpha)«7 θανάσιμες πεθερές» (2008, Mega)«Όλα στον αέρα» (2008, Mega)«Η οικογένεια βλάπτει» (2009, Mega), Οι «Άγριες Μέλισσες» και “Η τούρτα της μαμάς”.

Ο ηθοποιός εκτός από υποκριτική που σπούδασε στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «Θεμέλιο» του Νίκου Βασταρδή, από την οποία αποφοίτησε με άριστα, σπούδασε και Κοινωνικές Επιστήμες και πιο συγκεκριμένα Κοινωνιολογία.Αν και είναι άνθρωπος που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξέρουμε πως έχει δύο παιδιά, τον Φοίβο ο οποίος έχει κλίση στον χορό και ασχολείται με το κλασικό μπαλέτο και μία κόρη.

«Ο γιος μου είναι η τέταρτη χρονιά που κάνει κλασικό μπαλέτο. Είναι σε μια σχολή που δεν κάνει παραστάσεις αλλά κάνει χορό για να μπει πιο βαθιά στη ζωή τους. Όταν βλέπεις το κορμί του, τη διάθεσή του να είναι φτιαγμένα γι΄αυτό και να το θέλει, είναι έγκλημα να το σταματήσεις» είχε δηλώσει ο ηθοποιός πριν χρόνια στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ηθοποιός μιλώντας και για ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του, τον μπαμπά του ανέφερε πως δεν είχε ποτέ το ανδρικό πρότυπο καθώς τον έχασε σε νεαρή ηλικία.

“Εγώ έχασα τον πατέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών και μου έλειψε το αντρικό πρότυπο. Όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό, το αντικατέστησα με τους πολύ σημαντικούς, αδελφικούς φίλους που απέκτησαν στην εφηβεία: τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Χάρη και τον Σπύρο. Οι φίλοι μου μου κάλυψαν μεγάλα κενά και μου έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξω τον εαυτό μου σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, δοσίματος και φιλίας. Δεν σου κρύβω ότι αισθάνομαι τυχερός που παίζω σε ένα έργο με ανδρική φιλία, που είναι κάτι που το έχω ζήσει και το έχω απολαύσει σε μεγάλο βαθμό” δήλωσε ο ηθοποιός.

