Το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη δολοφονία του Νικήτα

Τι δεν έγινε σωστά και φθάσαμε στο έγκλημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 21:58 Ο «χρησμός» του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες μετά τη ΔΕΘ
08.05.26 , 21:56 Τραμπ: Σε ισχύ τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
08.05.26 , 21:32 Κοσιώνη: H φράση του Βασίλη Χιώτη που τη συγκίνησε στο τελευταίο δελτίο
08.05.26 , 21:14 Καρυστιανού: Και επίσημα αρχηγός του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών
08.05.26 , 21:14 Σοφία Παυλίδου: «Συγκατοικώ με την τωρινή μου σχέση»
08.05.26 , 20:57 UFO και στην Ελλάδα είδαν Αμερικανοί πιλότοι - Στο «φως» απόρρητα αρχεία
08.05.26 , 20:42 Μόνο στο Star: O ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
08.05.26 , 20:10 Το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη δολοφονία του Νικήτα
08.05.26 , 20:00 FOTON e-Aumark ELE4: Αυτό είναι το πρώτο ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα
08.05.26 , 19:50 Τροχός της Τύχης: Το είπε αλλά δε βρήκε τη λύση του γρίφου
08.05.26 , 19:49 Μαργαρίτα Χιονίδη: Ένα ξεσηκωτικό medley σε ένα καινοτόμο βιντεοκλίπ
08.05.26 , 19:19 Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Χριστίνας Χειλά Φαμέλη με τα αδέλφια της
08.05.26 , 19:09 Τρουφάκου: Το ταξίδι στο Μεξικό με τον γιο της
08.05.26 , 18:44 Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο λόγω της συναυλίας των Metallica
08.05.26 , 18:38 Χιλιάδες δικαιούχοι μοιράζονται σήμερα πάνω από 90 εκατ. ευρώ
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
Ευαγγελία Συριοπούλου: Το Παιδαγωγικό, τα καλλιστεία & η οικογένεια
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (8/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που φαίνεται να προετοιμαζόταν καιρό από τον δολοφόνο, αποδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο πως κάτι δεν έκαναν καλά όσοι χειρίστηκαν την υπόθεση από πλευράς κράτους. Συνέχεια τον έπιαναν και συνέχεια ήταν έξω.

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: «Έχασα το παιδί μου, δε θέλω αίμα πίσω»

Η υπόθεση φώναζε «έγκλημα» εδώ και 2 χρόνια... 

Τρεις φορές πήγε ο Νικήτας στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια.
Και τις τρεις φορές ο δράστης κλήθηκε. Τις δύο συνελήφθη, όμως ποτέ δεν κρατήθηκε.

Το περιστατικό που οι αρμόδιοι φαίνεται να μη χειρίστηκαν όπως άρμοζε

Το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το έγκλημα, ήταν στις 5 Μαρτίου του 2026, δύο μήνες πριν δολοφονηθεί.

Ο Νικήτας είχε καταθέσει στην Αστυνομία:

«Ήμουν στη δουλειά μου, πήγα να πετάξω τα σκουπίδια, τον βλέπω μέσα στο αμάξι, με παρακολουθούσε. Άρχισα να τρέχω και εκείνος ξεκίνησε να με κυνηγά. Φώναζα βοήθεια. Έφτασα στην αυλή μιας γυναίκας και σώθηκα γιατί αυτός φοβήθηκε και έφυγε...».

Τι δεν έγινε σωστά και φθάσαμε στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Ο δράστης κρυβόταν. Τελικά πήγε στο Τμήμα και του πέρασαν χειροπέδες. Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία:

«Υπήρξαν 4 τηλεφωνήματα με την εισαγγελία. Αναφέρθηκε το περιεχόμενο της κατάθεσης, το ιστορικό της υπόθεσης, η παραβίαση των όρων. Τελικά μας ζητήθηκε να τον αφήσουμε ελεύθερο και να τους στείλουμε τη δικογραφία, όπως και έγινε. Ωστόσο, κάναμε έγγραφο στον εισαγγελέα, τονίζοντας ότι παραβιάζει τους όρους».

Τι δεν έγινε σωστά και φθάσαμε στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Κρήτη: «Και χίλιες σφαίρες να είχα θα του τις έπαιζα»

«Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που έκρινε ή νόμιζε ότι είναι σωστά να γίνουν. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κρατηθεί. Ούτε καν τον είδαν και είπαν “αφήστε τον ελεύθερο”», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η απάντηση κύκλων του υπουργείου Δικαιοσύνης

«Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Μόνο η επιθεώρηση των δικαστών από τον Άρειο Πάγο μπορεί να ελέγξει τους εισαγγελείς στην Κρήτη και το έργο τους», είναι η απάντηση κύκλων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τι δεν έγινε σωστά και φθάσαμε στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

«Επισημάνθηκε η σοβαρότητα του ιστορικού της υπόθεσης;» αναρωτιέται η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη προστάτεψαν το παιδί μου... Στην αστυνομία μου είπαν “δε σας πυροβόλησαν κιόλας”», είπε στο MEGA ο πατέρας του θύματος.

Πάντως, σίγουρα το γεγονός ότι θα εκδικαζόταν η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Νικήτα, που έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, τρία χρόνια μετά, δείχνει πως δε λειτουργούν όλα ρολόι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top