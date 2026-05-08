Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που φαίνεται να προετοιμαζόταν καιρό από τον δολοφόνο, αποδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο πως κάτι δεν έκαναν καλά όσοι χειρίστηκαν την υπόθεση από πλευράς κράτους. Συνέχεια τον έπιαναν και συνέχεια ήταν έξω.

Η υπόθεση φώναζε «έγκλημα» εδώ και 2 χρόνια...

Τρεις φορές πήγε ο Νικήτας στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια.

Και τις τρεις φορές ο δράστης κλήθηκε. Τις δύο συνελήφθη, όμως ποτέ δεν κρατήθηκε.

Το περιστατικό που οι αρμόδιοι φαίνεται να μη χειρίστηκαν όπως άρμοζε

Το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το έγκλημα, ήταν στις 5 Μαρτίου του 2026, δύο μήνες πριν δολοφονηθεί.

Ο Νικήτας είχε καταθέσει στην Αστυνομία:

«Ήμουν στη δουλειά μου, πήγα να πετάξω τα σκουπίδια, τον βλέπω μέσα στο αμάξι, με παρακολουθούσε. Άρχισα να τρέχω και εκείνος ξεκίνησε να με κυνηγά. Φώναζα βοήθεια. Έφτασα στην αυλή μιας γυναίκας και σώθηκα γιατί αυτός φοβήθηκε και έφυγε...».

Ο δράστης κρυβόταν. Τελικά πήγε στο Τμήμα και του πέρασαν χειροπέδες. Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία:

«Υπήρξαν 4 τηλεφωνήματα με την εισαγγελία. Αναφέρθηκε το περιεχόμενο της κατάθεσης, το ιστορικό της υπόθεσης, η παραβίαση των όρων. Τελικά μας ζητήθηκε να τον αφήσουμε ελεύθερο και να τους στείλουμε τη δικογραφία, όπως και έγινε. Ωστόσο, κάναμε έγγραφο στον εισαγγελέα, τονίζοντας ότι παραβιάζει τους όρους».

«Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που έκρινε ή νόμιζε ότι είναι σωστά να γίνουν. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κρατηθεί. Ούτε καν τον είδαν και είπαν “αφήστε τον ελεύθερο”», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η απάντηση κύκλων του υπουργείου Δικαιοσύνης

«Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Μόνο η επιθεώρηση των δικαστών από τον Άρειο Πάγο μπορεί να ελέγξει τους εισαγγελείς στην Κρήτη και το έργο τους», είναι η απάντηση κύκλων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Επισημάνθηκε η σοβαρότητα του ιστορικού της υπόθεσης;» αναρωτιέται η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη προστάτεψαν το παιδί μου... Στην αστυνομία μου είπαν “δε σας πυροβόλησαν κιόλας”», είπε στο MEGA ο πατέρας του θύματος.

Πάντως, σίγουρα το γεγονός ότι θα εκδικαζόταν η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Νικήτα, που έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, τρία χρόνια μετά, δείχνει πως δε λειτουργούν όλα ρολόι.