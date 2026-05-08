Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης

Casual εμφάνιση με τον μικρό Αλέξανδρο

Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Χρανιώτης περπάτησε με τον γιο του, Αλέξανδρο, στους δρόμους της πόλης, δείχνοντας τρυφερότητα και αφοσίωση.
  • Ο ηθοποιός εκφράζει ότι ο γιος του είναι η απόλυτη προτεραιότητά του και τον έχει διδάξει σημαντικά μαθήματα ζωής.
  • Αναφέρει ότι έχει μάθει να βάζει το 'εγώ' στην άκρη και να απολαμβάνει το 'εμείς' με την οικογένειά του.
  • Φέτος το καλοκαίρι, αποφάσισε να μην εργαστεί και πέρασε τέσσερις μήνες με την οικογένειά του, κάτι που τον έκανε να νιώθει καλά.

Μια όμορφη στιγμή της καθημερινότητάς του με τον γιο του, Αλέξανδρο, απαθανατίστηκε για τον Γιώργο Χρανιώτη, ο οποίος απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα μαζί του στους δρόμους της πόλης.

Ο Γιώργος Χρανιώτης σε σπάνια βόλτα με τον γιο του, Αλέξανδρο

Ο γνωστός ηθοποιός, ντυμένος casual με τζιν και μπεζ jacket, περπατούσε κρατώντας τρυφερά το χέρι του μικρού Αλέξανδρου, δείχνοντας απόλυτα αφοσιωμένος στον ρόλο του πατέρα.

Γιώργος Χρανιώτης σε Λαμπρόπουλο: «Ενδεχομένως να έχεις σώσει τον γάμο μου»

Οι δυο τους διέσχιζαν τον δρόμο με τον μικρό να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του μπαμπά του, σε ένα στιγμιότυπο γεμάτο οικειότητα και ζεστασιά.

Ο Αλέξανδρος, καρπός του έρωτα του ηθοποιού με τη σύζυγό του, Γεωργία Αβασκαντήρα, φαίνεται να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του Γιώργου Χρανιώτη, κάτι που ο ίδιος δεν διστάζει να εκφράζει και δημόσια.

Χρανιώτης: «Το στάδιο των καταχρήσεων το έχω περάσει, δεν εθίστηκα»

« μόνος άνθρωπος που πραγματικά με έχει διδάξει είναι ο γιος μου. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από εκείνον είναι ότι το “εγώ” μπορεί να μείνει λίγο στην άκρη, ώστε το “εμείς” να αποκτήσει μια ουσιαστική υπόσταση. Το είχα ανάγκη αυτό, ως γνήσιος εγωιστής. Έμαθα να αφήνω το “εγώ” στην άκρη και να απολαμβάνω το “εμείς”»», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ο ηθοποιός στο περιοδικό Λοιπόν.

Σε άλλη του δήλωση είχε αναφέρει: «Αναγκαστικά βρίσκω την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και τη δουλειά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι αποκομίζω από τη σχέση μου με τον γιο μου και πόσο καλό μου κάνει. Το φετινό καλοκαίρι αποφάσισα να μην εργαστώ καθόλου και πέρασα τέσσερις ολόκληρους μήνες με την οικογένειά μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχα το θάρρος να το κάνω, γιατί ήταν κάτι που μου έκανε απόλυτα καλό».

