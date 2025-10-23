Χρανιώτης: «Το στάδιο των καταχρήσεων το έχω περάσει, δεν εθίστηκα»

«Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για όλα στην Αθηναΐδα Νέγκα. Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περίοδο που συνάντησε το ευρύ φάσμα των καταχρήσεων. Όπως είπε, ο ίδιος δεν εθίστηκε σε τίποτα.

ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

«Το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση ούτε στα ναρκωτικά αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου» αποκάλυψε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε τι θα απαντήσει στο παιδί του όταν κάποια στιγμή τον ρωτήσει αν έχει δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικές ουσίες, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε: «Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα».

Χρανιώτης: «Ήθελα να φύγω από το σπίτι, το παραδέχομαι είμαι κακός πατέρας»

«Ευτυχώς από τότε που γεννήθηκε ο γιος μου, δεν έχω μπει σε μία δουλειά για τα χρήματα. Για την ώρα κινούμαι με τις σωματικές μου διαθέσεις, λέγοντας «ναι» σε πράγματα που με ενθουσιάζει η προοπτική του να δουλέψω είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση είτε με την μπάντα μου. Για την ώρα δεν έχω μπει σε δίλημμα. Κάτι συμβαίνει και κάνω το κέφι μου στη δουλειά κι έχω σταματήσει να γκρινιάζω» είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Χρανιώτης στις αρχές του 2025 στο Στούντιο 4.

χρανιωτης

Ο Γιώργος Χρανιώτης κι η Γεωργία Αβασκαντήρα είναι 7 χρόνια παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει έναν γιο! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Τώρα μεγαλώνει το παιδί κι είναι πιο ωραία τα πράγματα, αλλά πριν που ήταν πιο μικρός ήθελα να φύγω από το σπίτι κάποια στιγμή, το παραδέχομαι, είμαι κακός πατέρας. Ήθελα να φύγω να πάω να δουλέψω και να ζήσω μία παιδική χαρά χωρίς κλάματα, πάνες. Υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και δούλευα. Η Γεωργία (σ.σ. η σύζυγός του) το έτρωγε περισσότερο από εμένα κι εγώ μαζί της. Η Γεωργία δυστυχώς ως γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανα εγώ, το να φύγω 3 μήνες για περιοδεία. Δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε το παιδί σε παππούδες» είχε συμπληρώσει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
