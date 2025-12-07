Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα για την «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025 στο Star, ο Ηλίας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο πίνακας δε βοήθησε ιδιαίτερα τον Ηλία, που δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Με επτά γράμματα να έχουν εμφανιστεί, εσύ μπορείς να βρεις τις δύο λέξεις με την ίδια κατάληξη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης