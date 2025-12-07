Lynk & Co: Ενισχύει συνέχεια το δίκτυο της

Το 2025 σηματοδοτεί μια καθοριστική χρονιά στην πορεία της Lynk & Co, η οποία εξελίσσεται από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία σε ένα καθιερωμένο εμπορικό σήμα κινητικότητας με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη.Το 2024, η Lynk & Co έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της λιανικής πώλησης. Τώρα, το 2025, ένα χρόνο αργότερα, η μάρκα έχει επιταχύνει αυτή τη μεταμόρφωση: από 11 Clubs σε πάνω από 125 επιβεβαιωμένα σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ευρώπη, με 80 από αυτά να πωλούν ενεργά αυτοκίνητα και 35 επιπλέον σημεία πώλησης στις αγορές των εισαγωγέων. Αυτή η επέκταση παρέχει επίσης στους πελάτες πρόσβαση σε περισσότερα από 350 εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντας την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση ευκολότερη και πιο βολική από ποτέ.

Ένα σημαντικό ορόσημο της χρονιάς ήταν το λανσάρισμα του Lynk & Co 08, ενός plug-in hybrid SUV–που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της εξέλιξης του brand. Με συνδυασμό τολμηρής σχεδίασης, premium ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας, το 08 προσφέρει έως 200 km αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) και υποστηρίζει DC ταχυφόρτιση – πρώτο στην Ευρώπη μεταξύ των plug-in hybrid. Κοιτώντας μπροστά, το 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική στρατηγική στροφή – από τη γρήγορη ανάπτυξη στη βιώσιμη ισχύ. Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του λιανικού της μοντέλου, στη διασφάλιση λειτουργικής σταθερότητας και στη συνέχιση της προσφοράς επιθυμητών προϊόντων σε μια αυξανόμενη ευρωπαϊκή βάση πελατών.

Το 2026, η Lynk & Co θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στο λιανικό δίκτυο ως τον πυρήνα της επιχείρησης. Με την ενίσχυση των συνεργασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, το brand οικοδομεί ένα κλιμακούμενο, έτοιμο για το μέλλον θεμέλιο.