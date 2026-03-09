Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!

Το πάρτι - έκπληξη για τα γενέθλιά της

09.03.26 , 08:56
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ένα πάρτι που διοργάνωσε η δισκογραφική της Panik Records.
  • Η τραγουδίστρια βρέθηκε προ εκπλήξεως με μία τούρτα 6 ορόφων στο εστιατόριο όπου δειπνούσε με τον Γιώργο Αρσενάκο.
  • Για να σβήσει την τούρτα, χρειάστηκε να ανέβει σε καρέκλα, φορώντας εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα.
  • Η Ελένη είναι μητέρα ενός γιου, του Ερμή, που είναι 3 ετών και έχει γενέθλια τον Φεβρουάριο.
  • Δηλώνει ότι η μητρότητα είναι προτεραιότητά της, αφιερώνοντας χρόνο στον γιο της παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ελένη Φουρέιρα είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 7 Μαρτίου και χθες, Κυριακή, δέχθηκε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς η δισκογραφική της Panik Records τής ετοίμασε ένα μεγάλο πάρτι.

Συγκεκριμένα, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την καλή του φίλη και συνεργάτιδα Ελένη Φουρέιρα για να δειπνήσουν οι δυο τους σς γνωστό εστιατόριο, το βράδυ της Κυριακής, καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία, βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, μπαίνοντας στο εστιατόριο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε προ εκπλήξεως! Μία τεράστια τούρτα γενεθλίων - και συγκεκριμένα, 6 ορόφων - την περίμενε!

Δες την ανάρτηση:

 

@panikrecords

 

♬ πρωτότυπος ήχος - Panik Records

Εντυπωσιακή, με κόκκινο στράπλες φόρεμα, η showwoman χρειάστηκε να ανέβει σε καρέκλα για να σβήσει την τεράστια τούρτα της! Η Ελένη Φουρέιρα, φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε όσους έδωσαν το «παρών» στο πάρτι της για τις όμορφες ευχές τους.

Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την τούρτα της!

Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την τούρτα της!

Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την τούρτα της!

Η Ελένη Φουρέιρα έκλεισε τα 39 της έτη, καθώς έχει γεννηθεί στις 7 Μαρτίου του 1987. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, εδώ και τρία χρόνια, κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της, Ερμή. Ο μικρός είχε γενέθλια πριν από ένα μήνα, με τη μαμά του να γράφει συγκινημένη: «Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. 7/2/23».

φουρειρα

Ο μικρός Ερμής αποτελεί τον καρπό του έρωτα της τραγουδίστριας με τον ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία. Η Ελένη Φουρέιρα από τότε που έγινε μαμά, έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της τον μικρό της πρίγκιπα και φροντίζει να του αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί. Αν και η καλλιτέχνιδα έχει πολύ απαιτητικό από επαγγελματικές υποχρεώσεις πρόγραμμα, πάντα περνάει στιγμές με το παιδάκι της. 

Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία και μικρός Ερμής στη βάφτισή του

Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία και μικρός Ερμής στη βάφτισή του
 

Χθες, Κυριακή 8 Μαρτίου, η καλλιτέχνιδα ανέβασε και μία φωτογραφία του μικρού της με μία μάσκα σούπερ- ήρωα.

φουρειρα

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
Back to Top