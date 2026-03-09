Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

Είχε σοβαρά εγκαύματα και υπέκυψε στα τραύματά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
09.03.26 , 09:48 Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
09.03.26 , 09:41 Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
09.03.26 , 09:40 Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»
09.03.26 , 09:38 Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
09.03.26 , 09:31 Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
09.03.26 , 09:28 Ιβάν Σβιτάιλο: Ο ρόλος στο Να με λες μαμά και οι απώλειες!
09.03.26 , 09:15 Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
09.03.26 , 09:09 Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ
09.03.26 , 09:03 Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος
09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
09.03.26 , 08:56 Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!
09.03.26 , 08:43 Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.03.26, 08:08
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Ταύρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 50χρονος άνδρας.
  • Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε λόγω βαρέων εγκαυμάτων.
  • Μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και δεν διατρέχει κίνδυνο.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Ταύρο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας, 50 ετών περίπου να χάσει τη ζωή του.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν για να σβήσουν τη φωτιά. Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί βαριά εγκαύματα. Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Εκτός από τον άνδρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν και απεγκλώβισαν μια γυναίκα, η οποία δε διατρέχει κάποιον κίνδυνο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μαραθώνος. 

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΥΡΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top