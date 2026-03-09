Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Ταύρο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας, 50 ετών περίπου να χάσει τη ζωή του.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν για να σβήσουν τη φωτιά. Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί βαριά εγκαύματα. Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Εκτός από τον άνδρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν και απεγκλώβισαν μια γυναίκα, η οποία δε διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

