Χρυσή Αυγή: Ελαφρυντικά σε 5 κατηγορούμενους- Ποιοι κινδυνεύουν με φυλάκιση

Τι αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου (Τατιάνα Μπόλαρη)
Όχι σε ελαφρυντικά για 22 καταδικασμένους / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής.
  • Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά σε πέντε κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν καλές συμπεριφορές.
  • Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί η έφεση για 12 καταδικασμένους, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών μελών της οργάνωσης.
  • Πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν φυλάκιση, περιλαμβανομένων της Ελένης Ζαρούλια και του Στάθη Μπούκουρα.
  • Σε πρώτο βαθμό, ελαφρυντικά είχαν δοθεί σε μόλις 13 από τους 42 κατηγορούμενους.

Την απόρριψη ελαφρυντικών σε 22 από τους καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν είχαν λάβει ελαφρυντικό σε πρώτο βαθμό αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. 

Χρυσή Αυγή: Ένοχοι και στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισε ελαφρυντικές περιστάσεις για τα συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες ποινές για 22 από τους συνολικά 27 καταδικασθέντες. 

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς σε πέντε άτομα και συγκεκριμένα στους

  1. Αντώνη Γρέγο 
  2. Δημήτρη Κουκούτση 
  3. Μάριο Ευγενικό 
  4. ΘωμάςΜαρία 
  5. Αριστόδημο Δασκαλάκη 

Σε πρώτο βαθμό ελαφρυντικό είχε δοθεί μόλις σε 13 από τους 42 κατηγορούμενους. 

Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φυλάκιση 

Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί η έφεση για 12 καταδικασμένους, μεταξύ των οποίων επτά που είχαν κριθεί ως διευθυντικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και πέντε που είχαν καταδικαστεί για απόπειρα δολοφονίας των Αιγύπτιων ψαράδων. Σε αυτούς ζήτησε να τους επιβληθούν οι ίδιες ποινές που είχαν αποφασιστεί πρωτόδικα. 

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, πέντε πρόσωπα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο φυλάκισης, που πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης από πέντε έως επτά χρόνια με αναστολή. Ανάμεσά τους είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, καθώς και ο πρώην βουλευτής Στάθης Μπούκουρας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
