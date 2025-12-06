Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές

Είσαι λάτρης του γλυκού αλλά προσέχεις και τη διατροφή σου; Τώρα μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε γλυκά με πρωταγωνιστή το μήλο που είναι και νόστιμα και υγιεινά καθώς το συγκεκριμένο φρούτο έχει λίγες θερμίδες μόλις 52,1 στα 100 γραμμάρια, βελτιώνει τον μεταβολισμό κυρίως μέσω των φυτικών ινών ενώ βοηθά και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Δείτε λαχταριστές συνταγές με μήλα

Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

Υλικά της Συνταγής

• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 60 γρ. βούτυρο

• 60 γρ. ζάχαρη καστανή

• ½ κ.γ. κανέλα

• 3 μήλα

• 40 γρ. βούτυρο

• 30 ml λικέρ αμαρέτο

• 1 πρέζα κανέλα



Για την Μους γιαουρτιού

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 150 ml κρέμα γάλακτος

• 40 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση της Συνταγής



1. Crumble • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό. • Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει. 2. Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο • Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη. Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. • Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. 3. Μους γιαουρτιού • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί. • Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.

Μηλόπιτα με κόκκινο κρασί και καστανή ζάχαρη - Συνταγή του Χρήστου Μοίρα

Υλικά της συνταγής

· 150 γρ. ξανθιές σταφίδες

· 45 – 60 γρ. γλυκό κρασί

· 7- 8 μήλα

· 80 γρ. καρύδια

· 300 γρ. καστανή ζάχαρη

· 3 ξυλάκια κανέλας

· 2 φλούδες λεμονιού

Για το crumble

· 150 γρ. αλεύρι



· 200 γρ. βούτυρο



· 200 γρ. καστανή ζάχαρη



· 100 γρ. καρύδια τριμμένα



· 15 γρ. κανέλα

Εκτέλεση της συνταγής

Σε ένα μπολ μουλιάζουμε τις σταφίδες με το γλυκό κρασί. Ξεφλουδίζουμε τα μήλα, τα κόβουμε στη μέση και με ένα κουτάλι αφαιρούμε τα κουκούτσια. Στη συνέχεια τα κόβουμε σε κύβους 3 εκ. και τα προσθέτουμε σε ένα μεγάλο μπολ με τα ελαφρώς σπασμένα καρύδια και τη ζάχαρη.

Για να έχουμε ένα κορυφαίο αποτέλεσμα σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε για τουλάχιστον 4 ώρες ψυγείο.

Σε ένα πυρίμαχο σκεύος προσθέτουμε τα ξύλα κανέλας, τις φλοίδες λεμονιού και στη συνέχεια αδειάζουμε το μείγμα από το μπολ.

Για το crumble:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το βούτυρο, τη ζάχαρη, το τριμμένο καρύδι και την κανέλα δημιουργώντας ένα «ζυμάρι». Το τυλίγουμε με μια μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 20 λεπτά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 150 βαθμούς στον αέρα. Αφαιρούμε το crumble από το ψυγείο και το θρυμματίζουμε επάνω από το πυρίμαχο σκεύος με τα μήλα.

Ψήνουμε για 70 με 90 λεπτά και σερβίρουμε με παγωτό βανίλια.

Υλικά για τη ζύμη



· 250γρ. αλεύρι γ.ο.χ

· 250γρ. βούτυρο, κομμένο σε κύβους, παγωμένο

· 1 πρέζα αλάτι

· 1κ.σ ζάχαρη κρυσταλλική

· 50γρ. γάλα

· 1κ.γ κανέλα

· 1-2κ.σ νερό, παγωμένο

· Έξτρα αλεύρι, για το άνοιγμα της ζύμης

Υλικά για τη γέμιση

· 4 μεγάλα κόκκινα μήλα, κομμένα σε λεπτές φέτες

· 2κ.σ. καστανή ζάχαρη

· 1κ.γ. κανέλα

· ¼ κ.γ. μοσχοκάρυδο

· 1 βανίλια

· 1κ.σ μέλι

· 1κ.σ βούτυρο, λιωμένο

· 50γρ. αμύγδαλα, τριμμένα

· 1 κρόκο αυγό, για άλειμμα



Εκτέλεση για τη ζύμη

· Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190° C.

· Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε το αλάτι, τη ζάχαρη, το γάλα, την κανέλα και το βούτυρο. Ζυμώνουμε με τα χέρια μας και προσθέτουμε το νερό.

· Κάνουμε τη ζύμη μία μπάλα, την καλύπτουμε με μια μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα.

Εκτέλεση για τη γέμιση

· Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα μήλα με τη ζάχαρη, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και τη βανίλια.

· Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη σε κυκλικό σχήμα, πάχους 1εκ. Μεταφέρουμε την ζύμη μας σε ένα ταψί με λαδόκολλα.

· Περιμετρικά της ζύμης αφήνουμε 2εκ. κενό και απλώνουμε ομοιόμορφα την γέμιση με τα μήλα.

· Γυρίζουμε τις άκρες του φύλλου προς τα μέσα, δεν θέλουμε να καλυφθούν τελείως τα μήλα μας ,αλείφουμε με κρόκο αυγού το φύλλο .

· Σε ένα μπολ ομογενοποιούμε το μέλι με το βούτυρο, περιχύνουμε πάνω από τα μήλα και πασπαλίζουμε με αμύγδαλο.

· Ψήνουμε για 35-40 λεπτά.

