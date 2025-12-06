Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Έκαψαν άχυρα κι άδειασαν γάλα στον δρόμο

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους είναι οι αγρότες, με τα μπλόκα να αυξάνονται συνεχώς και τις κινητοποιήσεις να έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Χιλιάδες τρακτέρ έχουν κλείσει εθνικές οδούς και τελωνεία, ενώ τις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί αν θα κόψουν την κυκλοφορία και στις παρακαμπτήριες οδούς.

Το πρωί οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα της αστυνομίας στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας κι έστησαν νέο μπλόκο στις Μικροθήβες και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα έβαλαν φωτιές σε άχυρα και πέταξαν γάλα στη μέση του δρόμου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται επίσης να στηθούν δύο νέα μπλόκα στον Μπράλο και στο Κάστρο.

Οι αγρότες στις Σέρρες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων ενώ μπλόκα στήθηκαν και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κομοτηνής και στον κόμβο της Κουλούρας.

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του και από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες στη Θεσσαλία αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα να γίνει μεσοβδόμαδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Αγρότες: Μπλόκα και στην κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό.

Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Επίσης ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Παράλληλα, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου – Βόνιτσας και Κατούνας – Μεδεώνων πραγματοποιούν κινητοποίηση, στα διόδια του Ακτίου.

Στην Κρήτη, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» από την προσεχή Δευτέρα, ύστερα από απόφαση που ελήφθη στη μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποίησε η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Αγρότες: Υπό αποκλεισμό τα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 16:00 μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων γίνεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.