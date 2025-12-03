Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα

Ένταση σε Σέρρες – Κιάτο και συγκρούσεις με την Αστυνομία

Ελλαδα
Στα αγροτικά μπλόκα τα τρακτέρ πληθαίνουν σε όλη τη χώρα και η ένταση συνεχίζεται. Αγρότες των Σερρών έσπασαν με περιπετειώδη τρόπο το μπλόκο της αστυνομίας πριν τον Προμαχώνα την ώρα που συνάδελφοί τους έκλεισαν για λίγη ώρα το τελωνείο των Ευζώνων. 

Σέρρες: Αγρότες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο - Πάνε στο τελωνείο Προμαχώνα

Στο Κιάτο σταφιδο - παραγωγοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία που τους εμπόδισε να κλείσουν την Κορίνθου - Πατρών. 

Επεισόδια στο Κιάτο με την αστυνομία

Επεισόδια στο  Κιάτο με την αστυνομία 

Κτηνοτρόφοι στην Ηλεία χύνουν το γάλα στον δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Κτηνοτρόφοι στην Ηλεία χύνουν το γάλα στον δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρία

Η καρδιά των μπλόκων χτυπά στη Θεσσαλία, από όπου οι δημοσιογράφοι του Star, από τη Λάρισα  η Δήμητρα Τζιότζιου και  την Καρδίτσα ο Γιώργος Σαραντάκος μετέδωσαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τις τελευταίες εξελίξεις/   

Πριν από λίγο οι αγρότες είχαν άλλη μία κρίσιμη σύσκεψη καθώς δέχονται προσκλήσεις για να συνομιλήσουν με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά   σκέφτονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

 Μητσοτάκης: Επιπλέον μισό δισ. ευρώ στους αγρότες σε σχέση με το 2024

«Όσο διαρκούν τα μπλόκα κανείς δε θα συναντηθεί με βουλευτή ή υπουργό» διαμηνύουν. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή στα δικαστήρια της Καρδίτσας 

Οι κινητοποιήσεις στην Καρδίτσα συνεχίζονται αμείωτες στον Ε65 και τους αγρότες δεν τους πτοεί ούτε η βροχή, όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος. 

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα

Πλήθος τρακτέρ στο μπλόκο της Καρδίτσας  

Οι αγρότες παραμένουν στο μεγαλύτερο μπλόκο του Θεσσαλικού κάμπου και αύριο μια μεγάλη ομάδα από τρακτέρ θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας που είναι η δική των συναδέλφων τους για τα όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τελωνείο Προμαχώνα : Κυκλοφοριακό χάος 

Όπως μετέδωσε από το Τελωνείο του Προμαχώνα η Λευκή Γεωργάκη, η κατάσταση από το πρωί έχει διαρκείς ανατροπές. Δημιουργήθηκε όμως κυκλοφοριακό χάος.  

Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο

 
«Σήμερα ζήσαμε ένα παράδοξο» ανέφερε.  Τα μπλόκα της αστυνομίας ουσιαστικά είχαν αποκλείσει μια περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, αλλά με το που άνοιξαν οι δρόμοι ήρθαν ήρεμα οι αγρότες, παρατάχθηκαν και άρχισε να  κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων.  

Στον Προμαχώνα δεν υπάρχει έλεγχος καθώς η  Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε. και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι  ελεύθερη. Μέχρι αυτή την ώρα καταφθάνουν τρακτέρ από διάφορα σημεία  του νομού. 

Το μπλόκο του Προμαχώνα

Το μπλόκο του Προμαχώνα  

Οι αγρότες συσκέπτονται για να αποφασίσουν την στάση τους.  Η παρουσία τους έχει και τον συμβολισμό ότι δέχονται μεγάλο ανταγωνισμό από τους συναδέλφους τους στη Βουλγαρία που έχουν πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής, πιο φθηνό πετρέλαιο και περίπου 40% φθηνότερα φυτοφάρμακα. Το «μότο»  τους όπως λένε είναι αγώνας μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθούν. 

Όπως επίσης ανέφερε από το Τελωνείο των Κήπων ο Γιάννης Βαβαλικούδης, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει την έξοδο και την είσοδο των φορτηγών από και προς την Τουρκία. 

Το μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων

Το μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων

Πριν από λίγο, αντιπροσωπεία αγροτών μοίρασε τρόφιμα στους οδηγούς  των φορτηγών που έχουν εγκλωβιστεί στο σημείο. Ήδη γίνεται προσπάθεια για ανακατεύθυνση πολλών βαρέων οχημάτων μέσω του Τελωνείου του Ορμενίου, όπου αναμένεται να στηθεί κι εκεί την Παρασκευή μπλόκο από τους αγρότες του Βορείου Έβρου.

Μπλόκο Μαλγάρων: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα – Ανοιχτή η ΛΕΑ 

Από τα διόδια Μαλγάρων ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε ότι  πρόκειται για ένα κομβικό σημείο, καθώς ενώνει την Αθήνα με την Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αγρότες που καλλιεργούν κυρίως βαμβάκι και ρύζι. Μάλιστα έχουμε υπάρχουν και  έφηβοι 15 και 16 χρονών που δηλώνουν ότι  αγαπούν την δουλειά που κάνουν και οι γονείς τους. Μέχρι πριν από λίγο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ανοιχτό, αλλά πλέον το έκλεισαν και αυτό. 

Το μπλόκο στα Μάλγαρα

Το μπλόκο στα Μάλγαρα   

Παρόλο που υπάρχει παρακαμπτήρια διαδρομή στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω  του μπλόκου, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν μια μικρή δίοδο ώστε να μπορούν να φεύγουν γρήγορα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, αλλά και πολίτες που έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να καθυστερούν και να πηγαίνουν από τα χωριά γύρω από τα διόδια των Μαλγάρων.  Η Τροχαία βλέπει τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και αφήνει τους πολίτες να διασχίζει τον δρόμο.  

Κάτω Αχαΐα: Δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου

Από την Κάτω Αχαΐα η  Κωνσταντίνα Τσεγγενέ ανέφερε ότι  οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας έχουν βγει με τα τρακτέρ στους δρόμους γιατί εκτός από το θέμα που έχει προκύψει με τις επιδοτήσεις και την ευλογιά, αντιμετωπίζουν ένα επιπλέον πρόβλημα:  Χιλιάδες ρίζες ελιών κάηκαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή. Έως και αυτή την ώρα δεν έχουν λάβει απολύτως καμία αποζημίωση. 

Μάλιστα αύριο προγραμματίζουν πορεία με τα τρακτέρ στα εγκαίνια της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου που θα γίνουν κοντά στην Πάτρα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της νέας εθνικής.     

