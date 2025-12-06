Δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου: Πορείες και κλειστοί σταθμοί στην Αθήνα

17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Δεκαεπτά χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλο από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια και το κέντρο της Αθήνας θα κλείσει για μια ακόμα φορά για να πραγματοποιηθεί η πορεία μνήμης προς τιμήν του 15χρονου μαθητή που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας. 

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικό στον Κορκονέα

Η πρωτεύουσα θα θυμίζει «φρούριο», αφού αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στο Σύνταγμα, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τροποποιήσεις θα υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό. 

Μνημείο Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 1

Στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, μαθητές και φοιτητές θα πραγματοποιήσουν την πρώτη συγκέντρωση, ενώ η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης θα γίνει στις 21:00 στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια, όπου ο Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του Κορκονέα στις 6 Δεκεμβρίου 2008. 

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πάνω από 5.000 αστυνομικοί, drones και «Αίαντες»

Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» ο σταθμός Πανεπιστήμιο θα είναι από τις 09:00 το πρωί κλειστός μέχρι νεοτέρας. 

Μνημείο Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 2

Ο σταθμός του Συντάγματος θα είναι κλειστός από τις 11:00 σήμερα έως και τις 15:00 και μετά θα κλείσει ξανά στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς, χωρίς να κάνουν στάση. 

Ο δήμος Αθηναίων ενημέρωσε επίσης ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.

Όσον αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα μπουν σε ισχύ σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Μνημείο Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 3

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΡΚΟΝΕΑΣ
 |
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
