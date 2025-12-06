Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις βράχων – Κλειστές δύο λωρίδες

Πτώση βράχων και στην Αθηνών - Σουνίου

Πρώτη Δημοσίευση: 06.12.25, 08:30
κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κλείσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στη λεωφόρο Αθηνών, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή του Δαφνίου στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα βράχια να έχουν πέσει στο οδόστρωμα και να έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 

 

 

Κακοκαιρία Byron... μέχρι το βράδυ του Σαββάτου - Πού θα βρέξει

Η κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο ρεύμα προς Αθήνα και τεράστιοι βράχοι έκλεισαν τη μεσαία και τη δεξιά λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μεγάλη κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Τα αυτοκίνητα έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων, ενώ οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη προσοχή και να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. 

Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν, με την επικινδυνότητα των βράχων να αποτελεί συχνά αιτία για περιοδικές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις για την κατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις για τυχόν νέες εξελίξεις.

Πτώση βράχων στην Αθηνών - Σουνίου

Κατολίσθηση σημειώθηκε και στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς ευτυχώς να έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
