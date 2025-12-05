Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς»

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς τα φετινά Χριστούγεννα έχουν για εκείνη έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Η παρουσιάστρια, που περιμένει το πρώτο της παιδί την άνοιξη, πρόσθεσε στο δέντρο της ένα στολίδι αφιερωμένο στο μωρό που μεγαλώνει στην κοιλιά της.

Το στολίδι που «λύγισε» το κοινό της

Η Κατερίνα δημοσίευσε μια φωτογραφία από το στολισμένο της δέντρο, όπου φαίνεται μια διάφανη χριστουγεννιάτικη μπάλα με την υπέροχη φράση: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς».



Με λίγα emoji και μια σύντομη λεζάντα: «Το πιο όμορφο στολίδι για το δέντρο μου».

Η αποκάλυψη για το τάμα που έκανε πριν μάθει ότι είναι έγκυος

Πριν λίγες ημέρες, μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι το καλοκαίρι είχε επισκεφθεί πολλές φορές την Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο.

Εκεί προσευχόταν τόσο για την υγεία της μητέρας της όσο και για το μεγαλύτερο της όνειρο να αποκτήσει παιδί.

«Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μη το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε βάλ’το όπου θες. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας», έχει πει η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

Η πιο γλυκιά προσμονή

Η Κατερίνα βρίσκεται πλέον σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της και δεν διστάζει να μοιράζεται μικρές στιγμές χαράς με το κοινό της. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, λοιπόν, έχει φέτος μία νέα «πρωταγωνίστρια» το μωρό που περιμένει με ανυπομονησία να κρατήσει στην αγκαλιά της.



