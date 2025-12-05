Κακοκαιρία Byron... μέχρι το βράδυ του Σαββάτου - Πού θα βρέξει

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κακοκαιρία Byron πέρασε από την Αττική, ωστόσο δεν έχει φύγει κι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το βράδυ της Παρασκευής 5/12 το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν το Σάββατο (06-12-2025) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
Τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους.

Το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες
β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες
γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες
δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Κακοκαιρία Byron: Υποχωρεί η κακοκαιρία - Θα συνεχιστούν βροχοπτώσεις και αύριο 

Κακοκαιρία Byron: Υποχωρεί η κακοκαιρία - Θα συνεχιστούν βροχοπτώσεις και αύριο 

Η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 6/12. Παρότι τα ύψη βροχής θα είναι μικρότερα από αυτά που ήδη σημειώθηκαν, η επικινδυνότητα παραμένει υψηλή λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης που έχουν ήδη υποστεί οι περιοχές που επλήγησαν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα μέχρι αύριο το πρωί η προσοχή μας στρέφεται στη Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, καθώς επίσης στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο μέχρι και το πρωί οι βροχές θα εξακολουθήσουν να είναι έντονες στην Κεντρική Μακεδονία.

Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους

Κακοκαιρία Byron: Από Σάββατο βράδυ υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα 

Κακοκαιρία Byron: Από Σάββατο βράδυ υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα 

Aνάλογη κατάσταση θα έχουμε μέχρι και το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο από τη Σάμο και νοτιότερα, καθώς επίσης και στα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή λίγα φαινόμενα, κανονικές θερμοκρασίες και άνεμοι το πολύ 6 μποφόρ. 


 

