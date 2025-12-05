GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές

«Η Ειρήνη από Έντι σε Έντι πηγαίνει» - Δείτε sneak preview

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 13:27 Stars System: Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα
05.12.25 , 13:18 Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη
05.12.25 , 12:45 Πέτρος Πολυχρονίδης: Μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς
05.12.25 , 12:44 Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
05.12.25 , 12:25 Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
05.12.25 , 12:22 Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
05.12.25 , 12:11 Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
05.12.25 , 12:07 Audi: Τώρα με αποκλειστικά προνόμια και μεγάλο όφελος
05.12.25 , 11:48 IQ 160: Τι φοβάται η Μουρίκη να ρωτήσει τον Καλατζή;
05.12.25 , 11:45 Σόφη Ζαννίνου: Η σπάνια εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά χρονιά
05.12.25 , 11:32 Ρόδι: Το φρούτο με τις αντικαρκινικές ιδιότητες
05.12.25 , 11:30 Κακοκαιρία: Πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να μην εργαστούν και να πληρωθούν
05.12.25 , 11:18 Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
05.12.25 , 11:00 GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
05.12.25 , 10:55 Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σημερινή Δοκιμασία Αποχώρησης τα δέκα επίδοξα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion riders, σε μία απαιτητική και ταυτόχρονα εντυπωσιακή φωτογράφιση που δοκιμάζει τις αντοχές, την ευελιξία και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες.

GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται όχι μόνο να δείξουν δημιουργικότητα και στιλ, αλλά και να διατηρήσουν αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα, καθώς η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να τους στοιχίσει τη θέση τους στο GNTM 2025.

Στο σετ μαζί τους θα έχουν δύο πρώην διαγωνιζόμενους, τον Έντουαρντ Στεργίου και την Κάτια Ταραμπάνκο, οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους θα απογειώσουν τις λήψεις τους. Η παρουσία τους λειτουργεί ως επιπλέον πηγή έμπνευσης, ενώ οι συμβουλές τους συμβάλλουν στο να νιώσουν οι παίκτες μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές

GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές

Το χαμόγελο της Ειρήνης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, αλλά και η ολοφάνερη χημεία της με τον Έντουαρντ, πυροδότησε πλήθος σχολίων. «Εγώ όταν ήμουν στη μηχανή του άντρα μου πάντα χαμογέλαγα», παραδέχεται η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο sneak preview, με την Ειρήνη να απαντά αφοπλιστικά: «Εμ με τόσο ωραίο αγόρι να μη χαμογελάω;». Η αμεσότητα και η αθωότητα της στιγμής προκάλεσαν ακόμη περισσότερα υπονοούμενα.

«Είναι το αγόρι σου δηλαδή ο Έντουαρντ;» αναρωτήθηκε η Ζεν, κι αμέσως όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς τον Εντουάρντο, ο οποίος χαμογελούσε αμήχανα. «Όχι, μη μου κάνετε σαμποντάζ», είπε, προσπαθώντας να χαλαρώσει το κλίμα.

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος σχολίασε: «Η Ειρήνη από Έντι σε Έντι βλέπω πηγαίνει. Το χει το όνομα μάλλον δεν ξέρω. Λες να τους μπέρδεψε σήμερα;».

GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές

GNTM: Ο Edouardo παραδέχεται τα αισθήματά του για την Ειρήνη

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Edouardo παραδέχεται αυτό που όλοι είχαμε καταλάβει: ότι έχει έρθει αρκετά κοντά με την Ειρήνη. «Γενικά τελευταία έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο μεταξύ μας, πολύ τρυφερό και γλυκό. Παρ' όλα αυτά έχουμε πει ότι δε θα μας επηρεάσει και θα το αφήσουμε για εκτός παιχνιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως συνεχίζουν προσηλωμένοι στον στόχο τους, χωρίς να επηρεάζονται από αυτό που συμβαίνει ανάμεσά τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top