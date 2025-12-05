Στη σημερινή Δοκιμασία Αποχώρησης τα δέκα επίδοξα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion riders, σε μία απαιτητική και ταυτόχρονα εντυπωσιακή φωτογράφιση που δοκιμάζει τις αντοχές, την ευελιξία και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται όχι μόνο να δείξουν δημιουργικότητα και στιλ, αλλά και να διατηρήσουν αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα, καθώς η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να τους στοιχίσει τη θέση τους στο GNTM 2025.

Στο σετ μαζί τους θα έχουν δύο πρώην διαγωνιζόμενους, τον Έντουαρντ Στεργίου και την Κάτια Ταραμπάνκο, οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους θα απογειώσουν τις λήψεις τους. Η παρουσία τους λειτουργεί ως επιπλέον πηγή έμπνευσης, ενώ οι συμβουλές τους συμβάλλουν στο να νιώσουν οι παίκτες μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές

Το χαμόγελο της Ειρήνης κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, αλλά και η ολοφάνερη χημεία της με τον Έντουαρντ, πυροδότησε πλήθος σχολίων. «Εγώ όταν ήμουν στη μηχανή του άντρα μου πάντα χαμογέλαγα», παραδέχεται η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο sneak preview, με την Ειρήνη να απαντά αφοπλιστικά: «Εμ με τόσο ωραίο αγόρι να μη χαμογελάω;». Η αμεσότητα και η αθωότητα της στιγμής προκάλεσαν ακόμη περισσότερα υπονοούμενα.

«Είναι το αγόρι σου δηλαδή ο Έντουαρντ;» αναρωτήθηκε η Ζεν, κι αμέσως όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς τον Εντουάρντο, ο οποίος χαμογελούσε αμήχανα. «Όχι, μη μου κάνετε σαμποντάζ», είπε, προσπαθώντας να χαλαρώσει το κλίμα.

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος σχολίασε: «Η Ειρήνη από Έντι σε Έντι βλέπω πηγαίνει. Το χει το όνομα μάλλον δεν ξέρω. Λες να τους μπέρδεψε σήμερα;».

GNTM: Ο Edouardo παραδέχεται τα αισθήματά του για την Ειρήνη

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Edouardo παραδέχεται αυτό που όλοι είχαμε καταλάβει: ότι έχει έρθει αρκετά κοντά με την Ειρήνη. «Γενικά τελευταία έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο μεταξύ μας, πολύ τρυφερό και γλυκό. Παρ' όλα αυτά έχουμε πει ότι δε θα μας επηρεάσει και θα το αφήσουμε για εκτός παιχνιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως συνεχίζουν προσηλωμένοι στον στόχο τους, χωρίς να επηρεάζονται από αυτό που συμβαίνει ανάμεσά τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM