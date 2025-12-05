IQ 160: Τι φοβάται η Μουρίκη να ρωτήσει τον Καλατζή;

Η Κυριακή στο Star φέρνει νέο επεισόδιο του IQ 160 και το Breakfast@Star παρουσίασε ένα αποκλειστικό απόσπασμα που μας δίνει μία πρώτη ιδέα για μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σειράς.

Στο βίντεο βλέπουμε την Πηνελόπη Μουρίκη και τον Αργύρη Καλατζή μέσα στο αυτοκίνητο, να συζητούν κάτι εξαιρετικά λεπτό και προσωπικό. Η Πηνελόπη, εμφανώς αγχωμένη λόγω της εγκυμοσύνης της — και των αμφιβολιών γύρω από την πατρότητα του παιδιού — προσπαθεί να μάθει αν στην οικογένεια του Καλατζή υπάρχει κάποιο κληρονομικό ή γενετικό πρόβλημα.

IQ 160

Η ίδια δυσκολεύεται να το πει ευθέως, και η σκηνή ξεκινά με το χαρακτηριστικό, σχεδόν μπλεγμένο της ύφος:

«Ήθελα να μάθω… λόγω της κατάστασης που είμαι έγκυος… αυτή είναι η κατάσταση. Αν ξέρεις… πως είσαι, θα ξέρεις δηλαδή… και να μην ξέρεις θα μάθεις και άμα μάθεις θα μου πεις και εμένα…»

Ο Καλατζής την κοιτάζει μπερδεμένος: «Υπάρχει ερώτηση; Δεν κατάλαβα τίποτα.»

Η Πηνελόπη μαζεύει θάρρος και ρωτά ξεκάθαρα: «Στην οικογένειά σου… έχετε τίποτα; Καμία κληρονομική πάθηση; Τίποτα γενετικό; Καμιά ευπάθεια;».

Ο Καλατζής την διαβεβαιώνει: «Όχι, δεν έχουμε.». Εκείνη ζητά επιβεβαίωση: «Σίγουρα;». Κι εκείνος σχεδόν θιγμένος:

«Πλάκα μου κάνεις; Τι είμαι; Τόσο ανεύθυνος; Αν υπήρχε κάτι θα σου έλεγα να κάνεις εξετάσεις. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.»

Η Πηνελόπη, πιο ήρεμη πια, ψιθυρίζει: «Ναι… δεν παίζουμε. Γι’ αυτό ρωτάω κι εγώ. Ήθελα να είμαι σίγουρη.»

iq 160

Η συζήτηση αυτή φαίνεται να αποτελεί έναν από τους κομβικούς συναισθηματικούς άξονες του επεισοδίου. Η Πηνελόπη βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα σε φόβους, τύψεις και αβεβαιότητα — ενώ ο Καλατζής, χωρίς να ξέρει όλη την αλήθεια, προσπαθεί να σταθεί δίπλα της.

