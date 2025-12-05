Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί

Τη σκότωσε η θετή μητέρα της και έκρυβε το έγκλημα για 4 χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 13:27 Stars System: Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα
05.12.25 , 13:18 Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη
05.12.25 , 12:45 Πέτρος Πολυχρονίδης: Μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς
05.12.25 , 12:44 Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
05.12.25 , 12:25 Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
05.12.25 , 12:22 Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
05.12.25 , 12:11 Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
05.12.25 , 12:07 Audi: Τώρα με αποκλειστικά προνόμια και μεγάλο όφελος
05.12.25 , 11:48 IQ 160: Τι φοβάται η Μουρίκη να ρωτήσει τον Καλατζή;
05.12.25 , 11:45 Σόφη Ζαννίνου: Η σπάνια εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά χρονιά
05.12.25 , 11:32 Ρόδι: Το φρούτο με τις αντικαρκινικές ιδιότητες
05.12.25 , 11:30 Κακοκαιρία: Πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να μην εργαστούν και να πληρωθούν
05.12.25 , 11:18 Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
05.12.25 , 11:00 GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
05.12.25 , 10:55 Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία της 6χρονης Κένεντι Σροερ, τα λείψανα της οποίας βρέθηκαν τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνισή της, θαμμένα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Μια υπόθεση ασύλληπτης φρίκης αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Κάνσας, όταν τα απομεινάρια από τη σορό της 6χρονης Κένεντι Σροερ βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή του σπιτιού της, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της. Το κορίτσι, το οποίο είχε υιοθετηθεί το 2019 και αρχικά ονομαζόταν Νάταλι Γκαρσία, φέρεται να πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα μικρό κουτί όπου η μητέρα της συνήθιζε να τη «φυλακίζει» ως τιμωρία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μόλις το 2024, όταν η μητέρα της, Κριστίνα Σροερ, κάλεσε η ίδια την αστυνομία δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε απόγνωση και σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή της. Οι αρχές που έφτασαν στο σπίτι αποκάλυψαν ένα μακάβριο σκηνικό: τα αποσυντεθειμένα λείψανα της μικρής βρίσκονταν θαμμένα λίγα μόλις μέτρα από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί

Η 6χρονη Κένεντι / Φωτογραφία Rose Hill Police Department

Τραγικές μαρτυρίες από τα υπόλοιπα παιδιά, θετά, ανάδοχα και βιολογικά, αποκάλυψαν ότι η Κριστίνα ασκούσε συστηματική κακοποίηση, στερούσε τροφή και χρησιμοποιούσε κουτιά για να τιμωρεί τα παιδιά. Το μοιραίο βράδυ, η Κένεντι φέρεται να πέθανε όταν η μητέρα της στοίβαξε πάνω στο κουτί κουβέρτες και ένα παιδικό κρεβατάκι, για να περιορίσει κάθε της κίνηση.

Σκότωσαν τη θετή τους κόρη και την έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους

Κριστίνα Σροερ και Τζόζεφ Σροερ / Φωτογραφίες Rose Hill Police Department

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η εξαφάνιση του παιδιού δε δηλώθηκε ποτέ. Το κράτος συνέχιζε να καταβάλλει επιδόματα στο ζευγάρι, ενώ ο θετός πατέρας, Τζόζεφ Σροερ, ισχυρίστηκε πως δε γνώριζε ότι η κόρη του ήταν νεκρή, παρά τις μαρτυρίες ότι συμμετείχε στην κακοποίηση των υπόλοιπων παιδιών και γνώριζε πως δεν ζούσε πλέον στο σπίτι.

Η μητέρα είχε παραδεχθεί ενοχή σε ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, κακοποίηση παιδιού, ψευδή κατάθεση και κλοπή και εκτίει ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Από την άλλη, ο πατέρας καταδικάστηκε σε 60 ημέρες φυλάκιση και 4 χρόνια αναστολή με επιτήρηση, με πιθανή ποινή 14 μηνών εάν παραβιάσει τους όρους.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρεία συζήτηση στις ΗΠΑ για τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος προστασίας παιδιών και την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων σε θετές και ανάδοχες οικογένειες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
6ΧΡΟΝΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top