Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η δολοφονία της 6χρονης Κένεντι Σροερ, τα λείψανα της οποίας βρέθηκαν τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνισή της, θαμμένα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Μια υπόθεση ασύλληπτης φρίκης αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Κάνσας, όταν τα απομεινάρια από τη σορό της 6χρονης Κένεντι Σροερ βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή του σπιτιού της, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της. Το κορίτσι, το οποίο είχε υιοθετηθεί το 2019 και αρχικά ονομαζόταν Νάταλι Γκαρσία, φέρεται να πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα μικρό κουτί όπου η μητέρα της συνήθιζε να τη «φυλακίζει» ως τιμωρία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μόλις το 2024, όταν η μητέρα της, Κριστίνα Σροερ, κάλεσε η ίδια την αστυνομία δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε απόγνωση και σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή της. Οι αρχές που έφτασαν στο σπίτι αποκάλυψαν ένα μακάβριο σκηνικό: τα αποσυντεθειμένα λείψανα της μικρής βρίσκονταν θαμμένα λίγα μόλις μέτρα από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Η 6χρονη Κένεντι / Φωτογραφία Rose Hill Police Department

Τραγικές μαρτυρίες από τα υπόλοιπα παιδιά, θετά, ανάδοχα και βιολογικά, αποκάλυψαν ότι η Κριστίνα ασκούσε συστηματική κακοποίηση, στερούσε τροφή και χρησιμοποιούσε κουτιά για να τιμωρεί τα παιδιά. Το μοιραίο βράδυ, η Κένεντι φέρεται να πέθανε όταν η μητέρα της στοίβαξε πάνω στο κουτί κουβέρτες και ένα παιδικό κρεβατάκι, για να περιορίσει κάθε της κίνηση.

Κριστίνα Σροερ και Τζόζεφ Σροερ / Φωτογραφίες Rose Hill Police Department

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η εξαφάνιση του παιδιού δε δηλώθηκε ποτέ. Το κράτος συνέχιζε να καταβάλλει επιδόματα στο ζευγάρι, ενώ ο θετός πατέρας, Τζόζεφ Σροερ, ισχυρίστηκε πως δε γνώριζε ότι η κόρη του ήταν νεκρή, παρά τις μαρτυρίες ότι συμμετείχε στην κακοποίηση των υπόλοιπων παιδιών και γνώριζε πως δεν ζούσε πλέον στο σπίτι.

Η μητέρα είχε παραδεχθεί ενοχή σε ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, κακοποίηση παιδιού, ψευδή κατάθεση και κλοπή και εκτίει ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Από την άλλη, ο πατέρας καταδικάστηκε σε 60 ημέρες φυλάκιση και 4 χρόνια αναστολή με επιτήρηση, με πιθανή ποινή 14 μηνών εάν παραβιάσει τους όρους.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρεία συζήτηση στις ΗΠΑ για τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος προστασίας παιδιών και την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων σε θετές και ανάδοχες οικογένειες.