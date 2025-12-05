Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος που παραβίασε φράχτη ασφαλείας και πήδηξε σε λάκκο λιονταριών σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία.

Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ζωολογικό κήπο Arruda Camara, στην πόλη Ζοάο Πεσόα, στα ανατολικά της χώρας.

Μπροστά στα έντρομα μάτια επισκεπτών και αφού είχε αγνοήσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις τους, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Μασάντο σκαρφάλωσε στον φράχτη και πήδηξε πάνω σε δέντρο, προσπαθώντας να κατέβει στον χώρο των ζώων. Ένα λιοντάρι που αντιλήφθηκε την παρουσία του κινήθηκε προς το μέρος του, τον άρπαξε και τον έσυρε πίσω από θάμνους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Οι θεατές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να παρακολουθούν τον 19χρονο να δέχεται επίθεση και να σύρεται μακριά από τα μάτια τους.

«Είχε εμμονή με τα λιοντάρια»

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, που εργάζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Ζοάο Πεσόα, ανέφερε ότι ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό παρακολούθηση επί οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, είχε αναπτύξει μια εμμονή με τα λιοντάρια.

Η εμμονή του είχε γίνει τόσο έντονη, που σε κάποιο σημείο, ο Μασάντο φέρεται να είχε προσπαθήσει να «τρυπώσει» στο σύστημα προσγείωσης των αεροπλάνων με την ελπίδα να ταξιδέψει στην Αφρική για να δει λιοντάρια.

Ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για το τραγικό συμβάν.

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και διευκρίνισε ότι η λέαινα δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά πριν από την εισβολή του 19χρονου στον χώρο της.