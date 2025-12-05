Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι

Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία - «Είχε εμμονή με τα λιοντάρια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 13:18 Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη
05.12.25 , 12:45 Πέτρος Πολυχρονίδης: Μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς
05.12.25 , 12:44 Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
05.12.25 , 12:25 Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
05.12.25 , 12:22 Λουτράκι: «Ο 6χρονος τη θώπευσε στο στήθος με ερωτική διάθεση»
05.12.25 , 12:11 Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
05.12.25 , 12:07 Audi: Τώρα με αποκλειστικά προνόμια και μεγάλο όφελος
05.12.25 , 11:48 IQ 160: Τι φοβάται η Μουρίκη να ρωτήσει τον Καλατζή;
05.12.25 , 11:45 Σόφη Ζαννίνου: Η σπάνια εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά χρονιά
05.12.25 , 11:32 Ρόδι: Το φρούτο με τις αντικαρκινικές ιδιότητες
05.12.25 , 11:30 Κακοκαιρία: Πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να μην εργαστούν και να πληρωθούν
05.12.25 , 11:18 Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
05.12.25 , 11:00 GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
05.12.25 , 10:55 Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι
05.12.25 , 10:52 Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Unsplash
Βραζιλία: Λιοντάρι Κατασπάραξε 19χρονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος που παραβίασε φράχτη ασφαλείας και πήδηξε σε λάκκο λιονταριών σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία.

Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ζωολογικό κήπο Arruda Camara, στην πόλη Ζοάο Πεσόα, στα ανατολικά της χώρας.

Λιοντάρι κατασπάραξε 14χρονο κορίτσι στην Κένυα

Μπροστά στα έντρομα μάτια επισκεπτών και αφού είχε αγνοήσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις τους, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Μασάντο σκαρφάλωσε στον φράχτη και πήδηξε πάνω σε δέντρο, προσπαθώντας να κατέβει στον χώρο των ζώων. Ένα λιοντάρι που αντιλήφθηκε την παρουσία του κινήθηκε προς το μέρος του, τον άρπαξε και τον έσυρε πίσω από θάμνους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Οι θεατές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να παρακολουθούν τον 19χρονο να δέχεται επίθεση και να σύρεται μακριά από τα μάτια τους.

«Είχε εμμονή με τα λιοντάρια»

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, που εργάζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Ζοάο Πεσόα, ανέφερε ότι ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό παρακολούθηση επί οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, είχε αναπτύξει μια εμμονή με τα λιοντάρια.

Η εμμονή του είχε γίνει τόσο έντονη, που σε κάποιο σημείο, ο Μασάντο φέρεται να είχε προσπαθήσει να «τρυπώσει» στο σύστημα προσγείωσης των αεροπλάνων με την ελπίδα να ταξιδέψει στην Αφρική για να δει λιοντάρια.

Ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών για το τραγικό συμβάν.

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και διευκρίνισε ότι η λέαινα δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά πριν από την εισβολή του 19χρονου στον χώρο της.

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΛΙΟΝΤΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top