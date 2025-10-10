Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια

Ποια είναι τα οφέλη του μαγνήσιου για τον οργανισμό μας

Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το μαγνήσιο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας, αφού παρέχει ενέργεια, ενώ ταυτόγχρονα συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, την υγεία των οστών, τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης. Επιπρόσθετα, θεωρείται ως ένα από τα πιο δυνατά «όπλα» ενάντια στην κατάθλιψη

Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι

Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια

To μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, την υγεία των οστών, τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μαγνήσιο: Τα οφέλη του στον οργανισμό μας

Παρακάτω αναφέρονται τα πιπ σημαντικά οφέλη του μαγνησίου στον οργανισμό μας:

  • Μυικό σύστημα: Συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών, μειώνοντας τoυς σπασμούς και τις κράμπες. Επίσης, υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, βοηθώντας στη διαχείριση του άγχους. 
  • Καρδιά: Συμβάλλει στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, προστατεύοντας από καρδιαγγειακές παθήσεις. 
  • Οστά: Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας των οστών, συμβάλλοντας στην απορρόφηση του ασβεστίου και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. 
  • Ενέργεια και κόπωση: Συμμετέχει σε βιοχημικές αντιδράσεις για την παραγωγή ενέργειας, βοηθώντας στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. 
  • Θετική διάθεση: Έχει θετική επίδραση στη διάθεση, μειώνοντας τα συμπτώματα του άγχους και της κατάθλιψης. 
  • Σάκχαρο: Συμβάλλει στη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα, βελτιώνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
  • Πεπτικό σύστημα: Προάγει την υγιή πεπτική λειτουργία και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. 

Κατάθλιψη: Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες

Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια

Το μαγνήσιο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας, ενώ θεωρείται και ως ένα από τα πιο δυνατά «όπλα» ενάντια στην κατάθλιψη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο

Εάν θελετε ο οργανισμός σας να απορροφά αφθονο μαγνήσιο μέσω της διατροφή σας, τότε δεν έχετε παρά να καταναλώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις παρακάτω τροφες: Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως σπανάκι), όσπρια (φακές, φασόλια), ξηρούς καρπούς και σπόρους (αμύγδαλα, σπόρους κολοκύθας), δημητριακά ολικής αλέσεως (βρώμη, καστανό ρύζι), αβοκάντο, μαύρη σοκολάτα και φρούτα - όπως η μπανάνα και τα σύκα. 

Μαγνήσιο και δυσάρεστες συνέπειες

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρούμε τα επίπεδα μαγνησίου στον οργανισμό μας, για να έχουμε μία καλή συνολική υγεία. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επιλέξουμε τη σωστή μορφή μαγνησίου, για να αποφύγουμε δυσάρεστες παρενέργειες.

 

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;

Για παράδειγμα, το γλυκινικό μαγνήσιο, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας, ενώ το κιτρικό μαγνήσιο δρα ως καθαρτικό, το οποίο χοηγείται συνήθως σε άτομα με πρόβλημα δυσκοιλιότητας. 

Γι' αυτό και η Δρ. Heather Yost, ιδρύτρια του αμερικανικού κέντρου ευεξίας Yost Wellness και ειδικός στη λειτουργική ιατρική, σχολιάζοντας την ιστορία ενός TikToker, ο οποίος ανέφερε πως μετά τη χρήση κιτρικού μαγνησίου «επισκέφθηκε αρκετές φορές την τουαλέτα σαν να πήρε καθαρτικά», προειδοποίησε για αυτό τον ενδεχόμενο κίνδυνο. 
 

