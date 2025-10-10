Φοινικούντα: Ποιος είναι ο βασικός κληρονόμος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Φαίνεται πως ολοκληρώνεται σιγά σιγά το παζλ του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που φαίνεται ότι δίνει αρκετά στοιχεία στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που ερευνούν την υπόθεση.

Η νέα διαθήκη συντάχθηκε από τον 68χρονο και κατατέθηκε σε συμβολαιογράφο στις 2 Οκτωβρίου 2025, τρεις μόλις μέρες πριν την άγρια δολοφονία του. Είναι μυστική, ιδιόχειρη διαθήκη, το περιεχόμενο της οποίας μάλλον γνώριζε μόνο ο ίδιος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της αδελφής του, Α. Κατσά, ξεκινά τη διαθήκη του γράφοντας: «γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου».

Ο Γιώργος Σόμπολος αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ότι ο 68χρονος αφήνει το 95% περίπου της τεράστιας περιουσίας του στον ανιψιό του, γιο του αδελφού του και συνιδιοκτήτη του camping, ο οποίος ήταν μάρτυρας στη διπλή δολοφονία.

Συγκεκριμένα, του αφήνει, μεταξύ άλλων, το κάμπινγκ στη θέση «Στάδιον – Μαυροβούνι Καλαμακίων», ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης, η οποία αξίζει πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Στον φίλο του κι επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον ίδιο δράστη, αφήνει ένα οικόπεδο 8 στρεμμάτων περίπου στην Παραλία Καλαμακίων. Η αξία της συγκεκριμένης έκτασης υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, στη διαθήκη του ο 68χρονος ορίζει επίσης πως σε περίπτωση που ο ανιψιός του πουλήσει το κάμπινγκ, θα πρέπει να δώσει 100.000 ευρώ στην αδελφή του, εφόσον είναι εν ζωή, 100.000 ευρώ στον γιο της αδελφής του και 200.000 ευρώ στον επιστάτη. Στον δε γιο της αδελφής του άφησε κι ένα μικρό κτήμα.

Μεσσηνία: Τρεις οι διαθήκες που είχε συντάξει

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 68χρονος είχε συντάξει συνολικά τρεις διαθήκες. Η μία ήταν πριν από αρκετά χρόνια, η δεύτερη, η οποία ήταν επίσης μυστική, συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και η τρίτη τρεις μέρες πριν τη δολοφονία του.

Μάλιστα το θύμα καταθέτοντας τη νέα διαθήκη, πήρε την προηγούμενη μαζί του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δεύτερη αυτή διαθήκη βρέθηκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, εκεί που εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο 68χρονος. Ήδη βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και πλέον αυτό που θα γίνει είναι η σύγκριση της δεύτερης με την τρίτη διαθήκη, ώστε να δουν αν και τι διαφορές υπάρχουν.

Πάντως ο δικηγόρος της αδελφής του θύματος, μιλώντας με τη Ζήνα Κουτσελίνη υπογράμμισε πως η νέα διαθήκη και η σύγκριση με την παλιά, μπορεί να μην έχει σχέση με το κίνητρο της δολοφονίας και αυτό είναι κάτι που θα ερευνηθεί.

Επέμεινε επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η φράση «γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου», καθώς δείχνει ότι κάτι ή κάποιους φοβόταν. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί πώς δεν είχε πάρει μέτρα για να προφυλαχθεί και δεν είχε πει τίποτα στις αρχές. Πάντως πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο 68χρονος μετά τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί είχε εκμυστηρευτεί σε κάποια πρόσωπα τους φόβους του, όμως τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν μιλήσει ακόμη, γιατί μπορεί να φοβούνται και τα ίδια για τη ζωή τους.

Μεσσηνία: «Ο δολοφόνος στόχευσε και τον ανιψιό»

Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης ανέφερε πως εκτός τον ανιψιό, υπάρχει κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος την ώρα του διπλού φονικού και μάλιστα σε κοντινή απόσταση.

Φέρεται να έχει περιγράψει το πώς έγινε το έγκλημα και να έχει πει πως ο δράστης στόχευσε τον ανιψιό του θύματος, με σκοπό να του ρίξει την έκτη σφαίρα του περίστροφου, αλλά αστόχησε.

Μεσσηνία: Το περίεργο ατύχημα μετά την πρώτη επίθεση - Ποιος ενεπλάκη σε αυτό

Τις τελευταίες ώρες η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως κι άλλη μια «περίεργη» σύμπτωση, την οποία ερευνούν με μεγάλη προσοχή οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο μετά την πρώτη επίθεση που είχε δεχθεί τον Σεπτέμβριο ο 68χρονος με αεροβόλο όπλο, περίπου 10 με 15 λεπτά, ένα αυτοκίνητο που κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από την Φοινικούντα προς την Πύλο προσέκρουσε σε ένα σταθερό αντικείμενο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν ειδοποίησε την αστυνομία, άγνωστο γιατί, αλλά αντίθετα κάλεσε την ασφαλιστική του εταιρεία για να δηλώσει το ατύχημα. Από την έρευνα του Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός είναι πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 68χρονου.

Μεσσηνία: Τέσσερις νομούς διένυσε με το σκούτερ ο δολοφόνος

Τέλος, όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ενώ μέχρι τώρα ήταν γνωστό πως ο δράστης μετά το διπλό φονικό έφτασε μέχρι τη Ζαχάρω Ηλείας, τελικά αποδεικνύεται ότι διένυσε πολύ μεγαλύτερη απόσταση.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως, όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, διένυσε πάνω από 350 χλμ., φτάνοντας μέχρι και την Κόρινθο.

Τη συγκεκριμένη διαδρομή τη διένυσε από παρακαμπτήριους και όχι από τον κεντρικό παραλιακό δρόμο, ενώ φέρεται να σταμάτησε και σε ένα πρατήριο καυσίμων, όχι κεντρικό, για γεμίσει με βενζίνη το σκουτεράκι του.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών με μεθοδευμένες κινήσεις και συντεταγμένη έρευνα φαίνεται ότι πλησιάζουν στην εξιχνίαση του στυγερού αυτού εγκλήματος και στον εντοπισμό του δράστη που ενδεχομένως να λειτουργούσε υπό τις εντολές τρίτων.