Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό

Αρχίζει να συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι πρώτες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο νεαρός, ο οποίος πριν από ένα μήνα πυροβόλησε με αεροβόλο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είναι ο ίδιος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τους δύο άνδρες πριν από τρεις μέρες. Το ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του STAR, Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Ο σωματότυπος και οι κινήσεις του δείχνουν ότι είναι ο ίδιος δράστης και αυτό που δεν ολοκλήρωσε τότε με το αεροβόλο, το έκανε προχθές σκοτώνοντας - όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - αλλά και τον επιστάτη του.

Μεσσηνία: Είχε στόχο και τον ανιψιό αλλά αστόχησε

Επίσης όλα δείχνουν ότι στόχευσε και τον ανιψιό του θύματος αλλά αστόχησε και η σφαίρα βρήκε ένα τροχόσπιτο. Πληροφορίες μας αναφέρουν επίσης ότι τα στελέχη του ανθρωποκτονιών δεν έχουν χάσει ούτε λεπτό τη μοτοσικλέτα με τον λεπτό ξανθό νεαρό από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από τον τόπο του διπλού εγκλήματος, συνεχώς συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Επίσης συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του αρχιτέκτονα δεν βρήκαν κάποιο στοιχείο.

Μεσσηνία: Ανοίγει η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Τα κινητά των θυμάτων και ένα λαπ τοπ βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται, ενώ αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Γκελντή, θα ανοίξει η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς είχε στην κατοχή του μεγάλη ακίνητη περιουσία και άλλαξε τη διαθήκη του πριν από λίγες μέρες.



