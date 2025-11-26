Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!

Η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας αποτελούνταν από τέσσερις γύρους, με τους παίκτες να χωρίζονται σε δύο τυχαίες τετράδες, από τις οποίες θα προέκυπταν οι δύο χειρότεροι και οι δύο καλύτεροι παίκτες.

Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»

Ο Βάγγος, ο Λευτέρης, ο Δημήτρης και ο Γιώργος ήταν οι τέσσερις που ξεχώρισαν και μονομάχησαν για την πολυπόθητη ασυλία, η οποία τους εξασφαλίζει το μεγάλο πλεονέκτημα να υποδείξουν τον δεύτερο μονομάχο.

Καθισμένοι σε μια κούνια, οι παίκτες προσπαθούσαν να μη χάσουν τη συγκέντρωσή τους, ώστε - περνώντας από τη δοκό ισορροπίας— να μεταφέρουν ένα-ένα τα μπαλάκια από τη μία πλευρά στην άλλη, χωρίς να χάσουν την ισορροπία τους και, κατ’ επέκταση, πολύτιμο χρόνο. Οι δύο πιο γρήγοροι έπαιρναν με προτεραιότητα θέση πίσω από την κατασκευή και, με τη βοήθεια των σχοινιών και της βάσης, ανέβαζαν τα μπαλάκια, τα οποία δεν έπρεπε να πέσουν μέσα στο ταμπλό που ήταν γεμάτο τρύπες.

Φάρμα: Ο Γιώργος πανευτυχής στο πρώτο του βάθρο!

Φάρμα: Ο Γιώργος πανευτυχής στο πρώτο του βάθρο!

Ο παίκτης που κατόρθωσε πρώτος να ανυψώσει τα μπαλάκια και να τα τοποθετήσει στις μαύρες υποδοχές ήταν, για ακόμη μία φορά, ο Γιώργος Ανυφαντάκης, ο οποίος έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων του. Υπό χειροκροτήματα ανέβηκε στο βάθρο που προοριζόταν για τον νικητή της ατομικής ασυλίας.

Φάρμα: Δημήτρης & Γιώργος αγκαλιά μετά το τέλος της δοκιμασίας

Φάρμα: Δημήτρης & Γιώργος αγκαλιά μετά το τέλος της δοκιμασίας

Ο Δημήτρης δεν νιώθει απογοητευμένος που έχει φτάσει τέσσερις φορές στην πηγή και δεν έχει πιει νερό, καθώς μία νίκη είναι αυτή που τον ενδιαφέρει - εκείνη που θα του δώσει το τρόπαιο μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. «Έχω βγει τέταρτη φορά δεύτερος. Δε με πειράζει. Μία νίκη είναι που με νοιάζει. Μία θέλω να είναι η πρωτιά που θα πάρω και η σημαντική. Όσες φορές βγω δεύτερος από εκεί και πέρα δε με ενδιαφέρει», τόνισε.

Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα

Ο Βάγγος, από την άλλη, δεν χάρηκε καθόλου με την εξέλιξη αυτή, ενώ χαρακτήρισε τον Γιώργο διπρόσωπο: «Η διπροσωπία του Γιώργου φαίνεται μέχρι και σήμερα. Μου δίνει το χέρι τύπου “συγχαρητήρια και μπράβο”. Δεν έχουμε ανταλλάξει καλημέρα, δεν έχουμε πει κουβέντα και μετά τα χθεσινά τώρα πολύ ψεύτικο μου φαίνεται. Τι μου δίνεις το χέρι; Αφού ήθελες να φύγω χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

