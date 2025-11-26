Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»

Ο Δημήτρης και ο Γιώργος πανηγύρισαν ξέφρενα την αποχώρησή της

Γυναικεία υπόθεση ήταν η σημερινή μονομαχία στον Αχυρώνα. Η Ναταλία Απαζίδου δεν τα πήγε καλά στη δοκιμασία ατομικής ασυλίας, με αποτέλεσμα να βγει πρώτη μονομάχος. Από την άλλη, η Ζωή Τράπαλη ζήτησε να γίνει αντίπαλός της, θέλοντας να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνη της, χωρίς τη βοήθεια του Βαλίση.

Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!

Με το σκορ 2-1 υπέρ της, η Ζωή απείχε μόλις έναν πόντο από την παραμονή της στη Φάρμα. Ο στόχος τελικά επετεύχθη, με τη Ζωή να νικάει τη Ναταλία στον κορμό, δίνοντάς της το αποτελειωτικό χτύπημα. Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος από τον εξωστή: ήταν οι φωνές του Δημήτρη και του Γιώργου, που πανηγύρισαν αγκαλιασμένοι τη νίκη της Ζωής, σαν να νίκησαν οι ίδιοι.

Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»

Φάρμα: Εξάλλη η Ναταλία με τον Δημήτρη και τον Γιώργο

Η αντίδρασή τους εξόργισε τη Ναταλία και την έφερε στα όριά της. «Είστε ζώα», τους φώναξε. «Δεν είμαι χαρούμενη για τον χαρακτηρισμό, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι όντως η συμπεριφορά τους ήταν όπως των ζώων. Και στο κάτω-κάτω, τι κακό τους έκανα εγώ; Δε νομίζω ότι έχουν να πουν κάτι αρνητικό για μένα», ανέφερε αργότερα στις κάμερες, προκειμένου να δικαιολογήσει τα λόγια της. 

Φάρμα: Η Ζωή νίκησε κι έκλεισε στόματα

Φάρμα: Η Ζωή νίκησε κι έκλεισε στόματα

Η personal trainer έσπασε τη στάμνα της φιλολόγου και χορεύτριας, με τον Δημήτρη να αισθάνεται ανακούφιση και να εύχεται να είναι ο Βάγγος ο επόμενος που θα αποχωρήσει: «Ένιωσα πολύ ωραία που έσπασε η στάμνα της Ναταλίας και αύριο, αν πάνε όλα καλά και είμαι ο τυχερός, θα στείλω και τον Βάγγο να τη βρει», είπε.

Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα

«Δεν πιστεύω ότι αυτή η κερκίδα με αντιπροσωπεύει απαραίτητα. Ξέρω ότι ο Γιώργος χάρηκε περισσότερο που χτύπησε τον Βάγγο συναισθηματικά, παρά για το ότι νίκησα εγώ. Παρ’ όλα αυτά, τη συγκεκριμένη στιγμή με υποστηρίζουν και τους ευχαριστώ, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι απόλυτα αληθινό», δήλωσε με τη σειρά της η Ζωή, η οποία βρίσκεται αισίως στους «7» της φετινής Φάρμας.

