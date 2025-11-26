Χρυσή Λίρα: 5 δισ. ευρώ στα χέρια των Ελλήνων - Η επετειακή έκδοση «ΕΛ»

Περίπου 5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών καταθέσεων των πολιτών, διατηρούν οι Έλληνες σήμερα σε χρυσές λίρες Αγγλίας. Η προτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο την αποταμίευση, αλλά αποτελεί και κομμάτι της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για δεκαετίες, πριν την είσοδο του ευρώ, η χρυσή λίρα είχε τον ρόλο «ασπίδας» απέναντι στις διακυμάνσεις της δραχμής. Ακόμη όμως και στη σύγχρονη εποχή, με τη χώρα εντός Ευρωζώνης, το πολύτιμο αυτό νόμισμα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλές «λιμάνι», κάτι που φάνηκε έντονα κατά την κρίση της περασμένης δεκαετίας και την περίοδο των capital controls.

Οι λίρες εξακολουθούν να προσφέρονται ως δώρα σε γάμους, βαφτίσεις και γιορτές, συνδέοντας τις γενιές μέσα από μια άτυπη αλλά βαθιά ριζωμένη αποταμιευτική συνήθεια.

Πόσες χρυσές λίρες αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο

Η ζήτηση για το νόμισμα παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Μέσω των δύο επίσημων φορέων στην Ελλάδα, δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, διακινούνται ετησίως περίπου 200.000 χρυσές λίρες.

Την ίδια στιγμή, λειτουργεί και μια «γκρι αγορά» παράλληλων συναλλαγών, της οποίας το ακριβές μέγεθος δεν μπορεί να καταγραφεί με βεβαιότητα.

Η επετειακή χρυσή λίρα με το «ΕΛ»

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως αποκλειστικός συνεργάτης του Royal Mint στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια συνεργασίας με μια επετειακή κίνηση: τη διάθεση περιορισμένης έκδοσης χρυσής λίρας με ανάγλυφο ιδιόσημο της Ελλάδας, το χαρακτηριστικό «ΕΛ», πρώτη φορά που τρίτη χώρα εμφανίζεται σε βρετανικό νόμισμα.

Πρόκειται για συλλεκτική σειρά και διατίθενται μόλις 15.000 τεμάχια. Η τιμή ανά νόμισμα ανέρχεται στα 1.100 ευρώ και είναι από χρυσό 22 καρατίων σε ροζ απόχρωση. Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο και διατηρεί το status legal tender της Μεγάλης Βρετανίας

Στην εμπρόσθια πλευρά εμφανίζεται ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’, ενώ στην πίσω όψη δεσπόζει ο Άγιος Γεώργιος να κατατροπώνει τον δράκο, έργο του Benedetto Pistrucci.