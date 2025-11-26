Χρυσή Λίρα: 5 δισ. ευρώ στα χέρια των Ελλήνων - Η επετειακή έκδοση «ΕΛ»

Νέα επετειακή έκδοση με ιδιόσημο Ελλάδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 23:56 Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
26.11.25 , 23:40 Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
26.11.25 , 23:39 Χρυσή Λίρα: 5 δισ. ευρώ στα χέρια των Ελλήνων - Η επετειακή έκδοση «ΕΛ»
26.11.25 , 23:25 Φάρμα: Η Ναταλία αποχώρησε με δάκρυα… και σπόντες
26.11.25 , 23:24 Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
26.11.25 , 23:15 Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σκύλων και γατών
26.11.25 , 23:05 Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
26.11.25 , 22:50 Βίκυ Κάβουρα: Έτσι ευχήθηκε στον Γιώργο Τζαβέλλα για τα γενέθλιά του
26.11.25 , 22:26 Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»
26.11.25 , 22:15 Φάρμα: Η Ζωή αυτοπροτάθηκε για μονομάχος - Θα την υποδείξει ο Γιώργος;
26.11.25 , 22:05 Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!
26.11.25 , 22:02 Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!
26.11.25 , 22:02 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίστηκαν μέλη της Εθνοφρουράς
26.11.25 , 21:51 Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
26.11.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Alesia Kozik)
Χρυσή Λίρα: Πόσες Έχουν Οι Έλληνες - Η Επετειακή Έκδοση ΕΛ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περίπου 5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών καταθέσεων των πολιτών, διατηρούν οι Έλληνες σήμερα σε χρυσές λίρες Αγγλίας. Η προτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο την αποταμίευση, αλλά αποτελεί και κομμάτι της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ

Για δεκαετίες, πριν την είσοδο του ευρώ, η χρυσή λίρα είχε τον ρόλο «ασπίδας» απέναντι στις διακυμάνσεις της δραχμής. Ακόμη όμως και στη σύγχρονη εποχή, με τη χώρα εντός Ευρωζώνης, το πολύτιμο αυτό νόμισμα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλές «λιμάνι», κάτι που φάνηκε έντονα κατά την κρίση της περασμένης δεκαετίας και την περίοδο των capital controls.

Γιατί οι πολίτες στρέφονται στις χρυσές λίρες και στην Ελλάδα

Οι λίρες εξακολουθούν να προσφέρονται ως δώρα σε γάμους, βαφτίσεις και γιορτές, συνδέοντας τις γενιές μέσα από μια άτυπη αλλά βαθιά ριζωμένη αποταμιευτική συνήθεια.

Πόσες χρυσές λίρες αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο

Η ζήτηση για το νόμισμα παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Μέσω των δύο επίσημων φορέων στην Ελλάδα, δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, διακινούνται ετησίως περίπου 200.000 χρυσές λίρες.

Την ίδια στιγμή, λειτουργεί και μια «γκρι αγορά» παράλληλων συναλλαγών, της οποίας το ακριβές μέγεθος δεν μπορεί να καταγραφεί με βεβαιότητα.

Η επετειακή χρυσή λίρα με το «ΕΛ»

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως αποκλειστικός συνεργάτης του Royal Mint στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια συνεργασίας με μια επετειακή κίνηση: τη διάθεση περιορισμένης έκδοσης χρυσής λίρας με ανάγλυφο ιδιόσημο της Ελλάδας, το χαρακτηριστικό «ΕΛ», πρώτη φορά που τρίτη χώρα εμφανίζεται σε βρετανικό νόμισμα.

Πρόκειται για συλλεκτική σειρά και διατίθενται μόλις 15.000 τεμάχια. Η τιμή ανά νόμισμα ανέρχεται στα 1.100 ευρώ και είναι από χρυσό 22 καρατίων σε ροζ απόχρωση. Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο και διατηρεί το status legal tender της Μεγάλης Βρετανίας

Στην εμπρόσθια πλευρά εμφανίζεται ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’, ενώ στην πίσω όψη δεσπόζει ο Άγιος Γεώργιος να κατατροπώνει τον δράκο, έργο του Benedetto Pistrucci.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top