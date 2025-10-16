H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις

Όσα είπε η γυναίκα, μέσω του συζύγου της, στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού / Βίντεο Αnt1

Η γυναίκα που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια ενός γιατρού, του «Dr Krueger», αποφάσισε να αποκαλυφθεί δημόσια. Η Στέλλα Σπανουδάκη, η οποία έχασε τη φωνή της μετά από σειρά επεμβάσεων, μίλησε για πρώτη φορά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, τον άνθρωπο που έγινε η φωνή και το στήριγμά της σε αυτή τη δύσκολη πορεία.

Η ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη ξεκίνησε το 2014, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον «Ευαγγελισμό». Το χειρουργείο ήταν επιτυχές, και οι γιατροί μιλούσαν τότε για πλήρη ίαση. Μέσα σε πέντε χρόνια, η ασθένεια είχε νικηθεί.

Όμως, εκεί που περίμενε να ξανακερδίσει τη ζωή και την αυτοπεποίθησή της, άρχισε για εκείνη ένας νέος Γολγοθάς.

Αναζητώντας αποκατάσταση, απευθύνθηκε σε γιατρό του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», ο οποίος, όπως καταγγέλλει η ίδια μέσω του συζύγου της, εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της. «Μας ζήτησε αρχικά 3.000 ευρώ, μετά 5.000 ευρώ για έναν ορθοπεδικό. Όλα με χρηματική αμοιβή», ανέφερε ο σύζυγός της στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων».

Ο δικηγόρος της, Ηλίας Σιδέρης, έκανε λόγο για σαφή εκβιασμό και προσκόμισε γραπτά μηνύματα που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τις παράνομες απαιτήσεις.

«Την εκβίασε για να του δώσει 13.000 ευρώ. Για κακή του τύχη, έχουμε γραπτά μηνύματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια εμφάνιση και το μήνυμα της

Η γυναίκα που είχε παλέψει και νικήσει τον καρκίνο, αυτή τη φορά έχασε τη φωνή της μετά από τις επεμβάσεις. Όμως δεν έχασε το κουράγιο της. Δίπλα της, ο σύζυγός της, που στάθηκε βράχος σε κάθε δοκιμασία, είναι πλέον η φωνή της.

Για πρώτη φορά, η Στέλλα αποφάσισε να δείξει το πρόσωπό της και να πει δημόσια το όνομά της.

«Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία από το "Άλμα Ζωής". Τότε δεν κρυβόμουν. Νίκησα τον καρκίνο και το φώναζα στους φίλους μου. Μετά το "χρυσό ψαλίδι", κρύβω το πρόσωπό μου, ενώ θα έπρεπε να το διαφημίζω. Θα πω το όνομά μου: Στέλλα Σπανουδάκη"», είπε συγκινημένος ο σύζυγός της.

Η ίδια, μέσα από τον άνθρωπο που τη στηρίζει, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα: «Με έκλεισε στο σπίτι, αλλά όχι στο ψυχιατρείο. Δεν θέλω πίσω τα λεφτά μου. Θέλω πίσω τη ζωή μου και την αξιοπρέπεια που μου ισοπέδωσε».

Μια γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο, αλλά σήμερα δίνει τη σκληρότερη μάχη της ζωής της, αυτή για τη δικαίωση.