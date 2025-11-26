Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς

Ευχαρίστησαν τον Υπουργό για τα αντανακλαστικά και τη διαβεβαίωσή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα
26.11.25 , 21:28 Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk
26.11.25 , 21:25 Κληρονομιές, διαθήκες και πολεοδομίες στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη
26.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η δοκιμασία ατομικής ασυλίας είναι εμπνευσμένη από την παιδική χαρά
26.11.25 , 20:46 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
26.11.25 , 20:36 Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
26.11.25 , 20:35 BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον
26.11.25 , 20:27 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά οι λέξεις δε βγήκαν
26.11.25 , 20:24 Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
26.11.25 , 20:04 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Σπύρο Λάμπρου
26.11.25 , 19:51 Cash or Trash: Το βραχιόλι που έκανε τον Τσαγκαράκη να… ξοδευτεί
26.11.25 , 19:51 ΑΑΔΕ: Μηνύματα σε 100.000 δικαιούχους επιδομάτων χωρίς ΙΒΑΝ
26.11.25 , 19:47 Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
26.11.25 , 19:43 Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!
26.11.25 , 19:36 «Χρυσή» θέση πάρκινγκ στην Αθήνα – 11 τ.μ. πουλήθηκαν 197.000 ευρώ!
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ο δικηγόρος του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε στη Ρόδο μίλησε στο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την   οικογένεια του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σήμερα στη Ρόδο από χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια βολής,  όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας  Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο Star. 

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Ν. Δένδια

O κ. Κακοσάλης ανέφερε μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα ότι ο κ. Δένδιας επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και εκτός από τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στην οικογένεια, εγγυήθηκε ότι δε θα υπάρξει καμία αρρυθμία στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης της χειροβομβίδας. 

 Ο δικηγόρος ανακοίνωσε επίσης ότι η οικογένεια του εκλιπόντος ΕΠΟΠ θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δικαστική διερεύνηση και θα ζητήσει να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία (η ημερομηνία των χειροβομβίδων, η κατάστασή τους, οι συνθήκες μεταφοράς κ.ά,). Επιβεβαίωσε ακόμη το ρεπορτάζ του αμυντικού συντάκτη του Star Κώστα Συμεωνίδη ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η έκρηξη να σημειώθηκε κατά το άνοιγμα του κουτιού με τις χειροβομβίδες.     

Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα

Διακομίσθηκε στο 401 ο τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας 
 

Ο τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε πριν από λίγο στην Αθήνα και στο 401 και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Είχε όμως και άλλον «Γολγοθά» καθώς ήταν κλειστό το αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω εργασιών. Τον μετέφερε ελικόπτερο Σούπερ Πούμα από τη Ρόδο στην Κω και από εκεί αεροπλάνο του ΕΚΑΒ τον έφερε στην Αθήνα. 

Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Όπως ανέφερε ο Κ. Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο  ειδήσεων του Star, έχει διαφύγει μεν τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού. 

Πλέος, οι αξιωματικοί του Στρατού ψάχνουν να βρουν τι πήγε στραβά. Είναι πολύ πιθανό να τραβήχτηκε κατά λάθος η περόνη της χειροβομβίδας, την ώρα που οι δύο πυροτεχνουργοί άνοιγαν τα κουτιά με τις χειροβομβίδες για να τις ελέγξουν πριν την άσκηση. 

Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει τις επόμενες μέρες και η κατάθεση του τραυματία επιλοχία. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντως θρηνούν το 19χρονο παλληκάρι και ήδη έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στο Στράτευμα με απόφαση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.    
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΔΟΣ
 |
19ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΕΠΟΠ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΕΚΡΗΞΗ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΟΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top