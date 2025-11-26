Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την οικογένεια του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σήμερα στη Ρόδο από χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια βολής, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο Star.

O κ. Κακοσάλης ανέφερε μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα ότι ο κ. Δένδιας επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά και εκτός από τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στην οικογένεια, εγγυήθηκε ότι δε θα υπάρξει καμία αρρυθμία στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης της χειροβομβίδας.

Ο δικηγόρος ανακοίνωσε επίσης ότι η οικογένεια του εκλιπόντος ΕΠΟΠ θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δικαστική διερεύνηση και θα ζητήσει να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία (η ημερομηνία των χειροβομβίδων, η κατάστασή τους, οι συνθήκες μεταφοράς κ.ά,). Επιβεβαίωσε ακόμη το ρεπορτάζ του αμυντικού συντάκτη του Star Κώστα Συμεωνίδη ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η έκρηξη να σημειώθηκε κατά το άνοιγμα του κουτιού με τις χειροβομβίδες.

Διακομίσθηκε στο 401 ο τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας



Ο τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε πριν από λίγο στην Αθήνα και στο 401 και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Είχε όμως και άλλον «Γολγοθά» καθώς ήταν κλειστό το αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω εργασιών. Τον μετέφερε ελικόπτερο Σούπερ Πούμα από τη Ρόδο στην Κω και από εκεί αεροπλάνο του ΕΚΑΒ τον έφερε στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο Κ. Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, έχει διαφύγει μεν τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού.

Πλέος, οι αξιωματικοί του Στρατού ψάχνουν να βρουν τι πήγε στραβά. Είναι πολύ πιθανό να τραβήχτηκε κατά λάθος η περόνη της χειροβομβίδας, την ώρα που οι δύο πυροτεχνουργοί άνοιγαν τα κουτιά με τις χειροβομβίδες για να τις ελέγξουν πριν την άσκηση.

Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει τις επόμενες μέρες και η κατάθεση του τραυματία επιλοχία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντως θρηνούν το 19χρονο παλληκάρι και ήδη έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στο Στράτευμα με απόφαση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

