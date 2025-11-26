Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο στρατόπεδο

Ελλαδα
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ο θάνατος του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη που έχασε ακαριαία τη ζωή του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο. Στο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας, επίσης πυροτεχνουργός του Στρατού Ξηράς, ο οποίος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Οι δύο στρατιωτικοί συμμετείχαν σε διαδικασία ελέγχου πυρομαχικών λίγο πριν την έναρξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ρίψη χειροβομβίδων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μία χειροβομβίδα απασφάλισε κατά τη μεταφορά, προκαλώντας την φονική έκρηξη.

Έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος.

Ρόδος: Ποιος ήταν ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε 

Ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του καταγόταν από το Ηράκλειο. Ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ Τυμπακίου, ενώ η αδελφή του υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο νεαρός είχε μετακινηθεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν για την εκπαίδευση, γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό. Είχε ιδιαίτερο δέσιμο με το αντικείμενο, καθώς ο παππούς του είχε υπηρετήσει ως πυροτεχνουργός στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που του ενέπνεε υπερηφάνεια.

Νεκρός 19χρονος στρατιώτης στη Ρόδο

Ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε

Ρόδος: Aυτός είναι ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο στρατόπεδο της Ρόδου

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί έλαβαν εντολή να επιθεωρήσουν τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιούνταν από τη μονάδα.

Ανάμεσα στον οπλισμό υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες. Κατά τη μεταφορά ή τον έλεγχο μίας από αυτές, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε η περόνη, με αποτέλεσμα η χειροβομβίδα να εκραγεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο 39χρονος επιλοχίας ακρωτηριάστηκε στο δεξί χέρι και φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, όμως παραμένει σε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν τιτάνια μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Ρόδος: Ο 39χρονος στρατιωτικός που τραυματίστηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Ο 39χρονος επιλοχίας 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα δύο πιθανά σενάρια είναι είτε αστοχία υλικού είτε λανθασμένη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας. Όπως είπε, από τη στιγμή που αφαιρεθεί η περόνη, ο χειριστής έχει μόνο 4-5 δευτερόλεπτα για να αντιδράσει πριν πυροδοτηθεί η εκρηκτική ύλη.

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό συμβάν με οπλισμό σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες. Πριν 13 ημέρες, κατά τη διάρκεια άσκησης, είχε σημειωθεί έκρηξη κάλυκα σε πολυβόλο, τραυματίζοντας αξιωματικό.

Ρόδος: Συλλυπητήριο μήνυμα του ΥΠΕΘ Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

 

