Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

STAR.GR
Ελλαδα
Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος φαντάρος και να τραυματιστεί ένας ακόμα - Βίντεο ΣΚΑΪ
Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε πεδίο βολής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος στρατιώτης, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στο νησί. 

Από την έκρηξη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου  οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. 

Σύμφωνα με το rodiaki.gr η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Για το θλιβερό και τραγικό αυτό περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.

Ρόδος: Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, ο δεύτερος τραυματίας είναι ΕΠΟΠ Επιλοχίας 39 ετών και πατέρας δυο παιδιών, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ».

 

