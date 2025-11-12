Νίκαια: Χειροβομβίδα σε σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου

Ρεπορτάζ για τη φωτιά σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου και τη χειροβομβίδα που βρέθηκε στο σπίτι του - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το πρωί στη Νίκαια, όταν ένα ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου. 

Άγιος Παντελεήμονας: Έκρηξη από χειροβομβίδα σε καφετέρια - Δύο τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα άγνωστοι έβαλαν φωτιά με στουπιά  στο αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου, ο οποίος εργάζεται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η φωτιά σβήστηκε από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Αστυνομικοί έξω από το σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια 

Μετά από λίγη ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύζυγός του κάλεσε την Άμεση Δράση, καθώς στον ποαύλιο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκε μια χειροβομβίδα. 

Καμίνια: Αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού ο στόχος της χειροβομβίδας

Στο σημείο έφτασε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες. 

Χειροβομβίδα βρέθηκε έξω από το σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

Άνω Λιόσια: Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδες σε μονοκατοικία

Από τον εμπρησμό το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τις έρευνες για την υπόθεση τις ανέλαβε το τοπικό τμήμα Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά και στο αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν ο εμπρησμός και η χειροβομβίδα στην αυλή συνδέονται μεταξύ τους.

ΝΙΚΑΙΑ
 |
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
