Αγγλία: Πελώρια κύματα παρέσυραν εκατοντάδες κολυμβητές - Δύο αγνοούμενοι

Σκηνές τρόμου επικράτησαν στην παραλία του Budleigh Salterton στην Αγγλία, όταν εκατοντάδες κολυμβητές χτυπήθηκαν από τεράστια κύματα. Η βουτιά ανήμερα των Χριστουγέννων κατέληξε σε τραγωδία. Το ετήσιο γεγονός πήρε μια σοκαριστική τροπή με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να πραγματοποιούν μια μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ανθρώπους από πνιγμό.

Αρκετοί κολυμβητές διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 60 ετών, δεν εντοπίστηκαν και εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα από τα πελώρια κύματα, «σχεδόν 3 μέτρων», παρέσυρε τους κολυμβητές.

Οι άνθρωποι γελούσαν καθώς βρίσκονταν στο νερό, φορώντας σκουφιά Αη Βασίλη. Ωστόσο, καθώς η ακτή χτυπήθηκε από τα μεγάλα κύματα, τα γέλια σύντομα μετατράπηκαν σε κραυγές.

Οι σωστικές λέμβοι φαίνονταν να παλεύουν με την τρικυμία, ενώ τα πληρώματα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν άτομα που είχαν παρασυρθεί. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, χαρακτήρισε τα πληρώματα των σωστικών λέμβων «απόλυτους ήρωες».

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με τις οικογένειες και τους φίλους των δύο ανδρών που αγνοούνται αυτή τη στιγμή και με όλους όσοι μπορεί να έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό», δήλωσε η επιθεωρητής Hayley Costar.