Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

Από τεράστιο όγκο χιονιού καταπλακώθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες

27.12.25 , 20:10 Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη
Πηγή: Ρεπορτάζ Άρη Λάμπου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αιτία της τραγωδίας και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη. Το Star αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το τι συνέβη στις παγωμένες πλαγιές των Βαρδουσίων.

Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών

Όπως μετέδωσε ο  Άρης Λάμπος, οι ορειβάτες εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα, όχι όμως στο χαραγμένο μονοπάτι που υπάρχει εκεί, αλλά πιο αριστερά από το σημείο.

Ερευνάται, λοιπόν, μήπως λόγω των καιρικών συνθηκών έχασαν τον δρόμο ή αν συνέβη κάτι άλλο και βγήκαν από την ορειβατική πορεία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί μιλάμε για ένα σημείο με πολύ απότομη κλίση και ένα λάθος βήμα μπορεί να προκάλεσε τη χιονοστιβάδα, σημείωσε ο απεσταλμένος του Star.

Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Καταπλακώθηκαν από τεράστιο όγκο χιονιού οι τέσσερις ορειβάτες

Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

Διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο, είπαν στο Star ότι η χιονοστιβάδα που έπεσε πάνω στους ορειβάτες είχε πάνω από 100 μέτρα πλάτος και 100 μέτρα ύψος - επρόκειτο δηλαδή για έναν τεράστιο όγκο χιονιού και πάγου.

Οι ορειβάτες δεν φαίνεται να παρασύρθηκαν σε κάποιο γκρεμό, αλλά καταπλακώθηκαν επιτόπου. Σημειώνεται, ότι το φρέσκο χιόνι που είχε πέσει την προηγούμενη ημέρα δεν είχε προλάβει να ενσωματωθεί με τον πάγο που υπήρχε από κάτω, συνεπώς δεν υπήρχε καθόλου σταθερότητα στο σημείο όπου πατούσαν οι ορειβάτες.  

 

