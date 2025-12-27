Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»

Για τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαχειρίζονται υποθέσεις που αφορούν γνωστά πρόσωπα τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη προβολή που έλαβε το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και την υπόθεση της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του ΚΟΚ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της. Η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της και σχολίασε ανοιχτά τη διαφορετική μεταχείριση που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται από τα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο, την ώρα που – όπως σημείωσε – σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα πολιτικών, όπως παιδιά υπουργών, τα στοιχεία παραμένουν κρυφά.

«Στα καπάκια έχουμε και την περίπτωση της Δήμητρας Ματσούκα. Η περίπτωση όλων μας -είτε είμαστε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές είτε δημοτικοί σύμβουλοι και γιοί υπουργών και πρώην είτε περιπτεριούρχοι- που έχουμε ένα τιμόνι στο χέρι, πρέπει να προσέχουμε. 100 φορές περισσότερο από το να είμαστε πεζοί στον δρόμο. Όλοι ό,τι κι αν είμαστε, μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας ζημιά», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού και πρόσθεσε:

«Είπα διάφορα επαγγέλματα αν προσέξατε. Στάσου στον γιο του πρώην υπουργού. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε ένα πρόσωπο που έχει σχέση με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, σφραγίζονται τα στόματα και λένε “μην πείτε το όνομά του, δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζουμε και ποιος είναι ο τάδε που οδηγούσε με 220 χλμ;”. Όταν πρόκειται για την Ματσούκα, τον Μπισμπίκη ή τον Μάστορα, εκεί πάρτε τον φάτσα φόρα και με μπουφάν από πάνω για να μην φαίνονται οι χειροπέδες;

Γιατί προστατεύονται τα ιδιωτικά στοιχεία του ενός και δεν προστατεύονται του άλλου; Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν. Στην περίπτωση του υπουργού είπε ότι “το στηρίζω το παιδί μου κι ως εκεί, δεν συμφωνώ”, αλλά μέχρι να βγει να μιλήσει είχε πέσει μια ομερτά», υπογράμμισε η οικοδέσποινα του «Καλύτερα Δε Γίνεται».