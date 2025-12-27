Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»

Κόλαφος η παρουσιάτρια για τον τρόπο που λειτουργούν τα Μέσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 18:59 BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
27.12.25 , 18:33 Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν
27.12.25 , 17:29 Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
27.12.25 , 17:27 Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών
27.12.25 , 16:46 Αγρότες: 18 μπλόκα τάσσονται υπέρ του διαλόγου
27.12.25 , 16:40 Συναγερμός στον Ολυμπιακό - Σειρήνες από το εξωτερικό για Στρεφέτσα
27.12.25 , 16:06 Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
27.12.25 , 15:46 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
27.12.25 , 15:39 Μπλόκα: Έκλεισαν τα Μάλγαρα– Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
27.12.25 , 15:34 Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά
27.12.25 , 14:55 Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Τα δύο σενάρια και η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
27.12.25 , 14:45 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έδωσε μια γλάστρα με κοριό»
27.12.25 , 14:01 Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο Έλληνας θρύλος του kickboxing
27.12.25 , 13:51 Βαρδούσια: Τα τρία στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 4 ορειβάτες
27.12.25 , 13:30 Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο κιθαρίστας των «The Cure»
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαχειρίζονται υποθέσεις που αφορούν γνωστά πρόσωπα τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη προβολή που έλαβε το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και την υπόθεση της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του ΚΟΚ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της. Η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της και σχολίασε ανοιχτά τη διαφορετική μεταχείριση που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται από τα ΜΜΕ.

Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»

Συγκεκριμένα, στάθηκε στη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο, την ώρα που – όπως σημείωσε – σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα πολιτικών, όπως παιδιά υπουργών, τα στοιχεία παραμένουν κρυφά.

Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»

«Στα καπάκια έχουμε και την περίπτωση της Δήμητρας Ματσούκα. Η περίπτωση όλων μας -είτε είμαστε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές είτε δημοτικοί σύμβουλοι και γιοί υπουργών και πρώην είτε περιπτεριούρχοι- που έχουμε ένα τιμόνι στο χέρι, πρέπει να προσέχουμε. 100 φορές περισσότερο από το να είμαστε πεζοί στον δρόμο. Όλοι ό,τι κι αν είμαστε, μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας ζημιά», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού και πρόσθεσε:

Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»

«Είπα διάφορα επαγγέλματα αν προσέξατε. Στάσου στον γιο του πρώην υπουργού. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε ένα πρόσωπο που έχει σχέση με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, σφραγίζονται τα στόματα και λένε “μην πείτε το όνομά του, δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζουμε και ποιος είναι ο τάδε που οδηγούσε με 220 χλμ;”. Όταν πρόκειται για την Ματσούκα, τον Μπισμπίκη ή τον Μάστορα, εκεί πάρτε τον φάτσα φόρα και με μπουφάν από πάνω για να μην φαίνονται οι χειροπέδες;

Γιατί προστατεύονται τα ιδιωτικά στοιχεία του ενός και δεν προστατεύονται του άλλου; Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν. Στην περίπτωση του υπουργού είπε ότι “το στηρίζω το παιδί μου κι ως εκεί, δεν συμφωνώ”, αλλά μέχρι να βγει να μιλήσει είχε πέσει μια ομερτά», υπογράμμισε η οικοδέσποινα του «Καλύτερα Δε Γίνεται».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top