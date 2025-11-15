Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»

Τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχές της προς την Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να στείλει δημόσια η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε γίνεται» δεν έκρυψε τη χαρά της για την όμορφη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες και αφορά την προσωπική ζωή της Κατερίνας Καινούργιου.

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε on air πως είχε ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη μέλλουσα μανούλα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης, για να της ευχηθεί προσωπικά και να της μεταφέρει όλη της τη θετική ενέργεια. Όπως τόνισε, η συνομιλία τους ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, κάτι που έκανε την ίδια να θελήσει να επαναλάβει δημόσια όσα της είπε.

«Κατερίνα, όλη η ομάδα του Καλύτερα δε γίνεται σου εύχεται μέσα από την καρδιά της» ανέφερε με χαμόγελο η Ναταλία, στέλνοντας τις πιο ζεστές ευχές στη συνάδελφό της, με την οποία μοιράζονται την ίδια τηλεοπτική στέγη. «Σου ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, με έναν πόνο και με πολλή χαρά. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο και ξέρεις ήδη πόσο χαρούμενη είμαι. Θα φέρεις στον κόσμο το πιο όμορφο κοριτσάκι, το πιο γλυκό, το πιο υγιές, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα στα είπα ήδη προσωπικά», πρόσθεσε με τρυφερό τόνο.

Οι ευχές της Ναταλίας Γερμανού on air στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Δεν παρέλειψε μάλιστα να σχολιάσει με χιούμορ ότι η ομάδα της εκπομπής ανυπομονεί να «νταχτιρντίσει» -όπως είπε χαρακτηριστικά- το μωρό μόλις έρθει στη ζωή, δείχνοντας έτσι το κλίμα χαράς που επικρατεί για την εγκυμονούσα και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

Το μήνυμα της Ναταλίας Γερμανού έκλεισε με μια ακόμα ευχή γεμάτη αγάπη, επιβεβαιώνοντας πόσο βαθιά εκτιμά και στηρίζει την Κατερίνα Καινούργιου σε αυτή τη σημαντική και συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο της ζωής της.

Να θυμίσουμε πως πριν μια εβδομάδα η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, γένους θηλυκού.