Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»

Οι τρυφερές ευχές της παρουσιάστριας στην εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.25 , 17:12 Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
15.11.25 , 17:07 Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα
15.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
15.11.25 , 16:38 Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»
15.11.25 , 16:36 Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα
15.11.25 , 16:04 Γι' αυτό ο Κέντρικ Ναν δε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό
15.11.25 , 15:34 Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra
15.11.25 , 14:54 Καρδίτσας: «Οι φύλακες άγγελοί μας» - Καλύτερα το βρέφος που κάηκε από λάδι
15.11.25 , 14:31 Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ
15.11.25 , 14:16 Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
15.11.25 , 14:06 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη
15.11.25 , 13:42 Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πριν ένα χρόνο, αλλά έγινε σασμός»
15.11.25 , 12:52 Απόστολος Γκλέτσος: Δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
15.11.25 , 12:26 Δημοσίευμα «βόμβα» για συμφωνία Αλαφούζου - Μυστακίδη για τον Παναθηναϊκό
15.11.25 , 12:16 Αράχωβα: Συνέλαβαν τους δολοφόνους του 42χρονου
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα
Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι συνέβη;
Καρδίτσας: «Οι φύλακες άγγελοί μας» - Καλύτερα το βρέφος που κάηκε από λάδι
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχές της προς την Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να στείλει δημόσια η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου. 

Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»

Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε γίνεται» δεν έκρυψε τη χαρά της για την όμορφη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες και αφορά την προσωπική ζωή της Κατερίνας Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε on air πως είχε ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη μέλλουσα μανούλα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης, για να της ευχηθεί προσωπικά και να της μεταφέρει όλη της τη θετική ενέργεια. Όπως τόνισε, η συνομιλία τους ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, κάτι που έκανε την ίδια να θελήσει να επαναλάβει δημόσια όσα της είπε.

«Κατερίνα, όλη η ομάδα του Καλύτερα δε γίνεται σου εύχεται μέσα από την καρδιά της» ανέφερε με χαμόγελο η Ναταλία, στέλνοντας τις πιο ζεστές ευχές στη συνάδελφό της, με την οποία μοιράζονται την ίδια τηλεοπτική στέγη. «Σου ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, με έναν πόνο και με πολλή χαρά. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο και ξέρεις ήδη πόσο χαρούμενη είμαι. Θα φέρεις στον κόσμο το πιο όμορφο κοριτσάκι, το πιο γλυκό, το πιο υγιές, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα στα είπα ήδη προσωπικά», πρόσθεσε με τρυφερό τόνο.

Οι ευχές της Ναταλίας Γερμανού on air στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Οι ευχές της Ναταλίας Γερμανού on air στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Δεν παρέλειψε μάλιστα να σχολιάσει με χιούμορ ότι η ομάδα της εκπομπής ανυπομονεί να «νταχτιρντίσει» -όπως είπε χαρακτηριστικά- το μωρό μόλις έρθει στη ζωή, δείχνοντας έτσι το κλίμα χαράς που επικρατεί για την εγκυμονούσα και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

Το μήνυμα της Ναταλίας Γερμανού έκλεισε με μια ακόμα ευχή γεμάτη αγάπη, επιβεβαιώνοντας πόσο βαθιά εκτιμά και στηρίζει την Κατερίνα Καινούργιου σε αυτή τη σημαντική και συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο της ζωής της.

Να θυμίσουμε πως πριν μια εβδομάδα η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, γένους θηλυκού. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top