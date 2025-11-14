Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»

Ποια θα είναι τα δύο πρόσωπα που θα βαφτίσουν το μωρό της

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή της πως έχει βρει νονούς για το μωρό που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Αφορμή στάθηκε η πρόταση του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνου να βαφτίσουν το μωρό που περιμένει η παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»

«Συγχαρητήρια στην Κατερίνα για το ευτυχές γεγονός. Να τους ζήσει, να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι κτλ. Είπαμε κι εμείς, προσφερόμαστε για νονοί – βέβαια έχουν μεγάλο κύκλο τα παιδιά και οι δύο-, αν και εφόσον το θέλουν, είμαστε πανέτοιμοι», είπαν οι δύο δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ σε δηλώσεις τους στη Super Κατερίνα.

Η αποκάλυψη της Καινούργιου: «Είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε βρει νονούς»

«Είναι γλυκύτατοι κι ευγενέστατοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν, ξέρεις, ακόμα κι έτσι όπως το είπαν οι άνθρωποι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, εντάξει. Με το καλό να πάνε όλα καλά, αλλά σου λένε οι άνθρωποι οι δικοί σου, που σ’ αγαπάνε ότι εμείς...», σχολίασε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια. 

Στη συνέχεια, η ΚatKen χωρίς να αποκαλύψει ονόματα… «φωτογράφισε» τους νονούς που έχει σκεφτεί για το μωρό της. 

«Έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας μάλλον από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου, είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Δε ζει στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Δε θα το πω ακόμα. Είναι φίλη μου κι ετοιμάζουμε και κάτι μαζί πολύ ωραίο», αποκάλυψε. 

Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα για να αποκτήσει μωράκι!

Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της την περασμένη Κυριακή, η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ελεύθερα πια για το θαύμα που βιώνει. Ήθελε πολύ να γίνει μανούλα και παρά τις ορμονοθεραπείες που έκανε για έναν χρόνο, προκειμένου να προχωρήσει σε εξωσωματική, τελικά η εγκυμοσύνη ήρθε με φυσικό τρόπο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπως εξομολογήθηκε η ίδια. 

Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

Το μωρό που περιμένει είναι κοριτσάκι και από τα συμφραζόμενα έχουμε συμπεράνει πως η γέννησή του αναμένεται περίπου στα τέλη Απριλίου.
 

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΝΟΝΟΣ
 |
ΝΟΝΑ
 |
ΝΟΝΟΙ
