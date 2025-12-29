Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου

Ο Σάκης Ρουβάς, ο δημοφιλής σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής, ξέρει πώς να κλέβει τις εντυπώσεις κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, δεν είναι μόνο η ενέργεια και τα χορευτικά του που συζητιούνται, αλλά και τα μικρά… ατυχήματα με τα ρούχα του, που καταλήγουν να γίνονται viral στα social media. Το ίδιο συνέβη και το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται μαζί με τη γνωστή τραγουδίστρια Νατάσα Θεοδωρίδου.



Κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής χορογραφίας, οι θαμώνες του μαγαζιού έγιναν μάρτυρες μιας στιγμής που σύντομα θα συζητιόταν. Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια του τη Νατάσα, όπως μόνο εκείνος ξέρει, και το πίσω μέρος του παντελονιού του… δεν άντεξε τη δυναμική της κίνησης και σκίστηκε. Το περιστατικό, παρά την απρόσμενη εξέλιξη, αντιμετωπίστηκε με χιούμορ και θετική διάθεση τόσο από τον ίδιο όσο και από τη συναδέλφισσα του.

Η Νατάσα σχολίασε με χαμόγελο: «Ωραίο ήταν», ενώ ο Σάκης Ρουβάς, πάντα με αστείρευτο χιούμορ, πρόσθεσε: «Ένα παντελόνι παραπάνω… ξέρετε πόσα έχω σκίσει!». Το κοινό που βρισκόταν εκεί, αλλά και οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι, δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν το περιστατικό, με αποτέλεσμα να γίνει ξανά viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Αν και κάποιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν ένα σκισμένο παντελόνι «ατύχημα», για τον Σάκη Ρουβά είναι απλώς μια ακόμα απόδειξη της ενέργειας και της αφοσίωσής του στη σκηνή.

Οι χορογραφίες του, η αμεσότητα με το κοινό και η διάθεσή του να αντιμετωπίζει με χιούμορ κάθε στιγμή τον καθιστούν αγαπητό και κάνουν κάθε εμφάνισή του ξεχωριστή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, πέρα από τα γέλια και τα σχόλια στα social media, υπενθυμίζει ότι οι μικρές «εκπλήξεις» στη σκηνή μπορούν να γίνουν οι πιο αξέχαστες στιγμές των live εμφανίσεων.

