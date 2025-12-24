Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!

Το βίντεο που μύριζε… Χριστούγεννα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 11:32 Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»
24.12.25 , 11:30 Κολωνάκι: «Δεν ήξερα ότι ήταν μαϊμού»
24.12.25 , 10:41 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
24.12.25 , 10:36 Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια
24.12.25 , 10:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
24.12.25 , 10:27 Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!
24.12.25 , 10:15 Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια
24.12.25 , 10:06 Τρία γραφικά χωριά της ορεινής Ναυπακτίας - Καταρράκτες και έλατα!
24.12.25 , 10:05 Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
24.12.25 , 09:50 «Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!
24.12.25 , 09:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 09:40 Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
24.12.25 , 09:39 Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους
24.12.25 , 09:31 Christmas outfits: Οι πιο λαμπερές τάσεις για τις γιορτινές εξόδους!
24.12.25 , 09:30 Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Ρουβάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Χριστούγεννα… χτύπησαν την πόρτα και ο Σάκης Ρουβάς άνοιξε διάπλατα! Με φωτάκια, στολίδια και οικογενειακά χαμόγελα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μπήκε για τα καλά σε γιορτινό mood και μας έβαλε κι εμάς στο κλίμα μέσα από τα social media.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ με τον Σάκη Ρουβά

Στολισμός με ρυθμό… Ρουβά

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή, ο Σάκης μαζί με την Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά τους –Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα– έκαναν τον στολισμό μια πραγματική οικογενειακή γιορτή. Το σπίτι γέμισε γέλια, στολίδια που άλλαζαν θέση, λαμπάκια που άναβαν και εκείνη τη γλυκιά αναστάτωση που μόνο τα Χριστούγεννα μπορούν να φέρουν.

MadWalk 2025: Ο χορός του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά στην έναρξη του show

Το βίντεο που μύριζε… Χριστούγεννα

Στο βίντεο που μοιράστηκε, βλέπουμε τον Σάκη να στολίζει σκάλες, να ανάβει φωτάκια, να χαμογελά στην κάμερα και φυσικά να στέλνει φιλί στους followers του. Ένα βίντεο γεμάτο φως, χαρά και χριστουγεννιάτικη ενέργεια, σαν μικρή δόση γιορτής μέσα στην καθημερινότητα.

Το αστέρι στην κορυφή!

Η πιο ωραία στιγμή ήρθε στο τέλος, όταν ο Σάκης ανέλαβε να βάλει το χρυσό αστέρι στην κορυφή του ψηλού χριστουγεννιάτικου δέντρου, κλείνοντας τον στολισμό με στιλ και… λάμψη.

Η ευχή που μας έφτιαξε τη διάθεση

Στη λεζάντα, ο τραγουδιστής έγραψε: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top