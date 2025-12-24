Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!

Τα Χριστούγεννα… χτύπησαν την πόρτα και ο Σάκης Ρουβάς άνοιξε διάπλατα! Με φωτάκια, στολίδια και οικογενειακά χαμόγελα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μπήκε για τα καλά σε γιορτινό mood και μας έβαλε κι εμάς στο κλίμα μέσα από τα social media.

Στολισμός με ρυθμό… Ρουβά

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή, ο Σάκης μαζί με την Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά τους –Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα– έκαναν τον στολισμό μια πραγματική οικογενειακή γιορτή. Το σπίτι γέμισε γέλια, στολίδια που άλλαζαν θέση, λαμπάκια που άναβαν και εκείνη τη γλυκιά αναστάτωση που μόνο τα Χριστούγεννα μπορούν να φέρουν.

Το βίντεο που μύριζε… Χριστούγεννα

Στο βίντεο που μοιράστηκε, βλέπουμε τον Σάκη να στολίζει σκάλες, να ανάβει φωτάκια, να χαμογελά στην κάμερα και φυσικά να στέλνει φιλί στους followers του. Ένα βίντεο γεμάτο φως, χαρά και χριστουγεννιάτικη ενέργεια, σαν μικρή δόση γιορτής μέσα στην καθημερινότητα.

Το αστέρι στην κορυφή!

Η πιο ωραία στιγμή ήρθε στο τέλος, όταν ο Σάκης ανέλαβε να βάλει το χρυσό αστέρι στην κορυφή του ψηλού χριστουγεννιάτικου δέντρου, κλείνοντας τον στολισμό με στιλ και… λάμψη.

Η ευχή που μας έφτιαξε τη διάθεση

Στη λεζάντα, ο τραγουδιστής έγραψε: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».