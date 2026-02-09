MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;

Wasan, Κωνσταντίνα ή Φιλιώ;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα, γεγονός που παρακίνησε τα μέλη της μπλε μπριγάδας να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο Mystery Box - το πρώτο τους για φέτος

Τα υλικά ήταν επιλογή της Γαρουφαλιάς Γκουτζούμπα, σημερινής καλεσμένης της δοκιμασίας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν να μαγειρέψουν μόνο με τα υλικά που βρίσκονταν στον πάγκο τους, αφού αυτή τη φορά δεν τους δόθηκε πρόσβαση στην αποθήκη τροφίμων

MasterChef: Γυναικεία υπόθεση το πρώτο Mystery Box της μπλε μπριγάδας 

MasterChef: Γυναικεία υπόθεση το πρώτο Mystery Box της μπλε μπριγάδας

Τρεις γυναίκες - η Wasan, η Κωνσταντίνα και η Φιλιώ - ξεχώρισαν με τις προσπάθειές τους, βάζοντας κυριολεκτικά τα «γυαλιά» στους άντρες της ομάδας τους. Οι άντρες, παρότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτή τη φορά, χάρηκαν ιδιαίτερα με την επιτυχία τους και χειροκρότησαν θερμά τις συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, η Φιλιώ δημιούργησε το πιάτο με τη μεγαλύτερη θαλπωρή και νοστιμιά, στοιχεία που της χάρισαν τη νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ

MasterChef: Η Φιλιώ ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη νίκη της στο Mystery Box

MasterChef: Η Φιλιώ ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη νίκη της στο Mystery Box

Στο άκουσμα το ονόματός της λύγισε. «Συγκινούμαι γιατί όλο αυτό το χρωστάω σε αυτούς εδώ», είπε, δείχνοντας τους συμπαίκτες της και πρόσθεσε στην κάμερα: «Η νίκη αφιερώνεται στα παιδιά. Σε όλους αυτούς που με αγάπη με έχουν εκεί και μου λένε, μου εξηγούν, ασχολούνται μαζί μου και σίγουρα στα παιδιά μου»

Με όπλο την ελληνική παράδοση, την οποία υπηρετεί χρόνια με μεράκι, η Φιλιώ παρουσίασε στους κριτές ένα πεντανόστιμο στιφάδο, επικρατώντας στη μονομαχία με τον Βασίλη. Η μέρα έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο για τη μαγείρισσα, η οποία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΦΙΛΙΩ
 |
MASTERCHEF MYSTERY BOX
 |
MASTERCHEF 10
