Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του

Οι αρχές θα ζητήσουν την έκδοσή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 23:40 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
09.02.26 , 23:35 MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;
09.02.26 , 23:30 MasterChef: Η σοβαρή αστοχία στην προσπάθεια του Παναγιώτη
09.02.26 , 23:00 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το μαμαδίστικο πιάτο της Φιλιώς
09.02.26 , 22:49 «Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι
09.02.26 , 22:32 Ποινική Δίωξη Για Απείθεια Στον «Φραπέ»
09.02.26 , 22:14 Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του
09.02.26 , 22:08 Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
09.02.26 , 22:05 Renault και Dacia: Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα
09.02.26 , 22:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
09.02.26 , 21:43 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Χειροπέδες στα αδέρφια «Πούτιν» & «Πρόεδρος»
09.02.26 , 21:35 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της μπλε μπριγάδας & η καλεσμένη
09.02.26 , 21:27 Καταγγελία για κρατικό χρήμα σε προγράμματα κατάρτισης που έκοψε η ΕΕ!
09.02.26 , 21:00 Σύντομη δοκιμή BYD SEALION 5 DM-i: Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας -Τιμές
09.02.26 , 21:00 LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη για τον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου στα Χανιά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (9/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία περίεργη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά που έχουν ήδη συλλάβει τρία άτομα και αναζητούν έναν ακόμα. Πρόκειται για Ρώσο, πρώην κρατικό αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης σε μεσιτικό γραφείο, με στόχο να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του.

Ένας 78χρονος ο οποίος επί χρόνια έχει διατελέσει δήμαρχος στο Καζάν της Ρωσίας και αξιωματούχος σε υπηρεσία της χώρας κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση που έκαψε στα μέσα Ιανουαρίου το μεσιτικό γραφείο. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. 

Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες

«Ακούστηκε μία έκρηξη τα ξημερώματα όχι έκρηξη θα έλεγα σπασίματα από τζάμια από μία γειτόνισσα που μένει κοντά που ειδοποίησε και πήγαμε εκεί πέρα όλοι το πρωί και είχε αρπάξει φωτιά ένα μεσιτικό γραφείο ενός επιχειρηματία εδώ της περιοχής ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα όσα χρόνια δραστηριοποιείται στην περιοχή μας».  

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε μεσιτικό γραφείο - Ο Ρώσος δήμαρχος και η ακίνητη περιουσία της πρώην συντρόφου του

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε μεσιτικό γραφείο - Ο Ρώσος δήμαρχος και η ακίνητη περιουσία της πρώην συντρόφου του

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 25χρονο από τα Χανιά και δύο ακόμα νεαρά άτομα που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν τον εμπρηστικό μηχανισμό. Δίπλα από το γραφείο που κάηκε, βρίσκεται εμπορική επιχείρηση που ανήκει στην 65χρονη πρώην σύντροφο του Ρώσου. Ο ίδιος φέρεται να απαιτούσε να του μεταβιβάσει μέρος της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της. 

Οι τρεις νεαροί πλησίασαν ξημερώματα το κτίριο και πέταξαν μέσα έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Οι ζημιές υπολογίζονται πάνω από 150.000 ευρώ.

Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί

Χανιά: Οι αρχές θα ζητήσουν την έκδοση του Ρώσου - ηθικού αυτουργού 

Χανιά: Οι αρχές θα ζητήσουν την έκδοση του Ρώσου - ηθικού αυτουργού 

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν από την Ρωσία την έκδοση του ανθρώπου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης. 

Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύστασης συμμορίας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top