Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του

Μία περίεργη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά που έχουν ήδη συλλάβει τρία άτομα και αναζητούν έναν ακόμα. Πρόκειται για Ρώσο, πρώην κρατικό αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης σε μεσιτικό γραφείο, με στόχο να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του.

Ένας 78χρονος ο οποίος επί χρόνια έχει διατελέσει δήμαρχος στο Καζάν της Ρωσίας και αξιωματούχος σε υπηρεσία της χώρας κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική επίθεση που έκαψε στα μέσα Ιανουαρίου το μεσιτικό γραφείο. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο.

«Ακούστηκε μία έκρηξη τα ξημερώματα όχι έκρηξη θα έλεγα σπασίματα από τζάμια από μία γειτόνισσα που μένει κοντά που ειδοποίησε και πήγαμε εκεί πέρα όλοι το πρωί και είχε αρπάξει φωτιά ένα μεσιτικό γραφείο ενός επιχειρηματία εδώ της περιοχής ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα όσα χρόνια δραστηριοποιείται στην περιοχή μας».

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε μεσιτικό γραφείο - Ο Ρώσος δήμαρχος και η ακίνητη περιουσία της πρώην συντρόφου του

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 25χρονο από τα Χανιά και δύο ακόμα νεαρά άτομα που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν τον εμπρηστικό μηχανισμό. Δίπλα από το γραφείο που κάηκε, βρίσκεται εμπορική επιχείρηση που ανήκει στην 65χρονη πρώην σύντροφο του Ρώσου. Ο ίδιος φέρεται να απαιτούσε να του μεταβιβάσει μέρος της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της.

Οι τρεις νεαροί πλησίασαν ξημερώματα το κτίριο και πέταξαν μέσα έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Οι ζημιές υπολογίζονται πάνω από 150.000 ευρώ.

Χανιά: Οι αρχές θα ζητήσουν την έκδοση του Ρώσου - ηθικού αυτουργού

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν από την Ρωσία την έκδοση του ανθρώπου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης.

Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύστασης συμμορίας.