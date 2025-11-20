Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί

Νέα στοιχεία αποκαλύπτει το STAR για τον εμπρησμό σε γνωστό καφέ της Καισαριανής το βράδυ της Δευτέρας 17/11. Το σημείο είναι «φιλέτο» και φαίνεται πως κάποιοι θέλουν να βάλουν στο χέρι τα μαγαζιά της περιοχής. Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση των εμπρηστών.

Οι δράστες ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο ένας από τους δύο εμπρηστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Κρατάει έναν ρολό χαρτί, τον οποίο έχει περιλούσει με εύφλεκτο υγρό. Του βάζει φωτιά και τον πετάει μέσα στο κατάστημα. Ακολούθησαν τρεις εκρήξεις. Ήδη είχαν σπάσει το τζάμι και είχαν ρίξει μέσα στο μαγαζί τρία γκαζάκια.

Εμπρησμός Καισαριανή: Δύο άτομα με σκούτερ αναζητούν οι αρχές

Οι δύο εμπρηστές έχουν καταγραφεί να καταφθάνουν δικάβαλο πάνω σε ένα σκουρόχρωμο σκούτερ και να κινούνται έξω από την επιχείρηση κρατώντας τα «εργαλεία» του εμπρησμού. Στην εικόνα φαίνεται ότι το μαγαζί είναι δίπλα σε μια μάντρα. Εκεί γίνονται τα έργα του Μετρό για τη γραμμή 4, που θα ενώνει Γαλάτσι με Καισαριανή και Ζωγράφου.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο για τους αστυνομικούς; Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η περιοχή είναι «φιλέτο», γιατί εκεί θα βρίσκεται η δεύτερη έξοδος της στάσης Καισαριανή του Μετρό, οπότε μπροστά το σημείο θα πεζοδρομηθεί. Άρα πρόκειται να αναπτυχθεί ραγδαία. Δεν αποκλείεται ομάδες του υποκόσμου να προσπαθούν να διώξουν τους επιχειρηματίες για να βάλουν στο χέρι τα μαγαζιά τους.