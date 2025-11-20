Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί

Πόλεμος για τα μαγαζιά δίπλα στο υπό κατασκευή μετρό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 00:04 ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
20.11.25 , 23:46 «Μαϊμού» Ελεγκτής Του Υγειονομικού Σαρώνει Κομμωτήρια & Κέντρα Αισθητικής
20.11.25 , 23:40 Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!
20.11.25 , 23:35 Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: Ένα «παράθυρο» στον κόσμο μας
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
20.11.25 , 22:03 Μάνδρα: Άπλωσαν Λάστιχα 1,5 Χλμ Κάτω Από Τον Δρόμο Για Να Κλέβουν Νερό
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (20/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία αποκαλύπτει το STAR για τον εμπρησμό σε γνωστό καφέ της Καισαριανής το βράδυ της Δευτέρας 17/11. Το σημείο είναι «φιλέτο» και φαίνεται πως κάποιοι θέλουν να βάλουν στο χέρι τα μαγαζιά της περιοχής. Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση των εμπρηστών.

Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες

Οι δράστες ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο ένας από τους δύο εμπρηστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Κρατάει έναν ρολό χαρτί, τον οποίο έχει περιλούσει με εύφλεκτο υγρό. Του βάζει φωτιά και τον πετάει μέσα στο κατάστημα. Ακολούθησαν τρεις εκρήξεις. Ήδη είχαν σπάσει το τζάμι και είχαν ρίξει μέσα στο μαγαζί τρία γκαζάκια.

Εμπρησμός Καισαριανή: Δύο άτομα με σκούτερ αναζητούν οι αρχές 

Εμπρησμός Καισαριανή: Δύο άτομα με σκούτερ αναζητούν οι αρχές 

Οι δύο εμπρηστές έχουν καταγραφεί να καταφθάνουν δικάβαλο πάνω σε ένα σκουρόχρωμο σκούτερ και να κινούνται έξω από την επιχείρηση κρατώντας τα «εργαλεία» του εμπρησμού. Στην εικόνα φαίνεται ότι το μαγαζί είναι δίπλα σε μια μάντρα. Εκεί γίνονται τα έργα του Μετρό για τη γραμμή 4, που θα ενώνει Γαλάτσι με Καισαριανή και Ζωγράφου.

Εμπρησμός στην Καισαριανή

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο για τους αστυνομικούς; Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η περιοχή είναι «φιλέτο», γιατί εκεί θα βρίσκεται η δεύτερη έξοδος της στάσης Καισαριανή του Μετρό, οπότε μπροστά το σημείο θα πεζοδρομηθεί. Άρα πρόκειται να αναπτυχθεί ραγδαία. Δεν αποκλείεται ομάδες του υποκόσμου να προσπαθούν να διώξουν τους επιχειρηματίες για να βάλουν στο χέρι τα μαγαζιά τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 |
ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ
 |
ΜΠΑΡ
 |
ΚΑΦΕ
 |
ΜΕΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top