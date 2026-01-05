Καταδίωξη στο Κερατσίνι: 15χρονος με κλεμμένη μηχανή συγκρούστηκε με ΔΙΑΣ

Ο 15χρονος προσπάθησε να διαφύγει

Καταδίωξη στο Κερατσίνι: 15χρονος με κλεμμένη μηχανή συγκρούστηκε με ΔΙΑΣ
Ένα σοβαρό περιστατικό καταδίωξης έγινε το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Κερατσίνι, όταν ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, οδηγώντας τελικά σε σύγκρουση με υπηρεσιακή μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες, η οποία κινούνταν χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας.

Το όχημα βρισκόταν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, σημείο με αυξημένη κυκλοφορία ακόμη και τις βραδινές ώρες.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 15χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά παραβίασε το κόκκινο φανάρι και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. 

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη στους δρόμους του Κερατσινίου, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν τη μοτοσικλέτα, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχήματος.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Μαδυτού, όπου η μοτοσικλέτα εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα. 

Τότε, ο συνεπιβάτης εγκατέλειψε τη μηχανή και τράπηκε σε φυγή πεζός, καταφέρνοντας να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Ο 15χρονος οδηγός, στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ανήλικου οδηγού, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα ήταν κλεμμένη, με τη δήλωση κλοπής να έχει κατατεθεί στις αρχές στις αρχές Δεκεμβρίου, στην ίδια περιοχή του Κερατσινίου.

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου αναβάτη, ο οποίος διέφυγε πεζός κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων σε περιοχές με αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, αλλά και τη σημασία της πρόληψης σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ανηλίκων σε επικίνδυνες και παράνομες δραστηριότητες. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιες ενέργειες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους εμπλεκόμενους όσο και για τους πολίτες.
 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
