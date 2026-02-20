Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγάθωνος πάπα της Ρώμης, Λέοντος επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού και Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας.

O Άγιος Αγάθων καταγόταν από το Παλέρμο της Σικελίας και από μικρή ηλικία ποτίστηκε με τα νάματα της ευσέβειας. Υπήρξε ο 79ος πάπας της Ρώμης.

Ο Άγιος Αγάθων

Ο Άγιος Αγάθων

Πάπας έγινε το 678 μ.Χ. και έλαβε ενεργό μέρος στην ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδο αποστέλλοντας τρεις αντιπροσώπους, τους πρεσβύτερους Θεόδωρο και Σέργιο, και τον διάκονο Ιωάννη. Η Σύνοδος αυτή, συνήλθε το έτος 680 μ.Χ. στη Κωνσταντινούπολη για να καταδικάσει την αίρεση των Μονοφυσιτών. Οι δε αποφάσεις της, στηρίχθηκαν και στη θερμότητα που αντιμετώπισε το θέμα, ο πάπας Αγάθων, ο οποίος αναθεμάτισε όλους όσους στο παρελθόν έδειξαν μονοφυσιτικό φρόνημα, μεταξύ αυτών και τον προκάτοχό του πάπα Ονούφριο τον Α' (625 - 638 μ.Χ.). Έτσι στον Αγάθωνα χρεωστάμε ένα από τα αποτελεσματικότερα βέλη κατά της αξίωσης περί αλάθητου των Πάπων.

Εκοιμήθη οσιακά το 682 μ.Χ.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:08 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 0 λεπτά.

Σελήνη 3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου.

Στόχος της είναι η προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2025) αναφέρεται στην «ενίσχυση μιας δίκαιης μετάβασης για ένα βιώσιμο μέλλον», που σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετακίνησή μας προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ωφελεί όλους, ιδίως τους πιο ευάλωτους.

 

