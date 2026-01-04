Πατίτσας- Χρουσαλά: Χέρι- χέρι στη Γλυφάδα

To ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.01.26 , 11:54 Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα
04.01.26 , 11:42 Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως και 5.000 ευρώ - Oι δικαιούχοι
04.01.26 , 11:33 Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό
04.01.26 , 11:17 Πέθανε ο Μανόλης Παντινάκης
04.01.26 , 11:14 Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης
04.01.26 , 10:54 Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 από κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο
04.01.26 , 10:45 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
04.01.26 , 10:38 Πατίτσας- Χρουσαλά: Χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
04.01.26 , 10:28 Το πετρέλαιο στο επίκεντρο: Τι σχεδιάζει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα
04.01.26 , 10:03 Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο
04.01.26 , 10:00 Ο Μαγικός Αυλός (The Magic Flute): Δείτε on demand την ταινία έως τις 11/1
04.01.26 , 09:13 Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»
04.01.26 , 09:03 Νικόλαος Γύζης: Τα σπουδαία έργα μίας σπάνιας καλλιτεχνικής προσωπικότητας
04.01.26 , 09:00 BMW 330e: Οδηγούμε την plug-in υβριδική έκδοση με 292 ίππους
04.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Ιανουαρίου
Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Πέθανε ο Μανόλης Παντινάκης
Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H Μαριέττα Χρουσαλά επιλέγει συνήθως τη Μύκονο για τις διακοπές της/ βίντεο από ΣΚΑΙ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mπορεί η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας να είναι παντρεμένοι δεκαέξι χρόνια ωστόσο η φλόγα του έρωτά τους παραμένη αναμμένη. Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2010 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο την 13χρονη Μαργκώ, τον 11χρονο Κωνσταντίνο και τον 10χρονο Σπύρο, πάντα ξεκλέβουν χρόνο για να περνούν οι δυο τους σαν ζευγάρι.

Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!

 

Έτσι αυτή τη φορά ο φωτογραφικός απαθανάτισε το ανδρόγυνο σε έξοδό του στη Γλυφάδα. Μαριέττα και Λέοντας περπατούσαν μαζί χέρι- χέρι και έμοιαζαν πιο ερωτευμένοι από ποτέ. 

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος 

Το πρώην μοντέλο φορούσε μία στιλάτη φόρμα και μία χρωματιστή ζακέτα ενώ και ο σύζυγός της ήταν ντυμένος casual. Περπάτησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή και απόλαυσαν τη βόλτα τους.

Μαριέττα και Λέοντας χέρι- χέρι στη Γλυφάδα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Μαριέττα και Λέοντας χέρι- χέρι στη Γλυφάδα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα της ελληνικής showbiz. Άλλωστε ποιος θα ξεχάσει το τρυφερό φιλί που έδωσε ο Λέοντας στη σύζυγό του πριν από την αλλαγή του χρόνου;  Μαριέττα και Λέοντας λατρεύουν να περνάνε χρόνο οικογενειακά και μέσα στο χρόνο κάνουν διάφορα ταξίδια κυρίως στο εξωτερικό. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΟΝΤΑΣ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top