Πατίτσας- Χρουσαλά: Χέρι- χέρι στη Γλυφάδα

H Μαριέττα Χρουσαλά επιλέγει συνήθως τη Μύκονο για τις διακοπές της/ βίντεο από ΣΚΑΙ

Mπορεί η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας να είναι παντρεμένοι δεκαέξι χρόνια ωστόσο η φλόγα του έρωτά τους παραμένη αναμμένη. Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2010 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο την 13χρονη Μαργκώ, τον 11χρονο Κωνσταντίνο και τον 10χρονο Σπύρο, πάντα ξεκλέβουν χρόνο για να περνούν οι δυο τους σαν ζευγάρι.

Έτσι αυτή τη φορά ο φωτογραφικός απαθανάτισε το ανδρόγυνο σε έξοδό του στη Γλυφάδα. Μαριέττα και Λέοντας περπατούσαν μαζί χέρι- χέρι και έμοιαζαν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος

Το πρώην μοντέλο φορούσε μία στιλάτη φόρμα και μία χρωματιστή ζακέτα ενώ και ο σύζυγός της ήταν ντυμένος casual. Περπάτησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή και απόλαυσαν τη βόλτα τους.

Μαριέττα και Λέοντας χέρι- χέρι στη Γλυφάδα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα της ελληνικής showbiz. Άλλωστε ποιος θα ξεχάσει το τρυφερό φιλί που έδωσε ο Λέοντας στη σύζυγό του πριν από την αλλαγή του χρόνου; Μαριέττα και Λέοντας λατρεύουν να περνάνε χρόνο οικογενειακά και μέσα στο χρόνο κάνουν διάφορα ταξίδια κυρίως στο εξωτερικό.

