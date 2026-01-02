Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!

Το ζευγάρι είναι πιο αγαπημένο από ποτέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 12:06 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αποκαλυπτική στο πάρτι γενεθλίων της στο Ντουμπάι
02.01.26 , 11:59 Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά
02.01.26 , 11:55 Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
02.01.26 , 11:29 Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!
02.01.26 , 11:22 Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
02.01.26 , 10:35 Τούνη: Διαβάζει το γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της πριν πεθάνει
02.01.26 , 10:32 Φαίη Σκορδά: Έστειλε ευχές για καλή χρονιά από τη Νέα Υόρκη!
02.01.26 , 10:00 Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone): Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/1
02.01.26 , 09:48 Φιλιππιάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι
02.01.26 , 09:22 H ατάκα του Αταμάν για τον Φαρίντ
02.01.26 , 09:04 Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς
02.01.26 , 09:03 Μαρία Καλλας: Όταν αποχώρησε κλαίγοντας από σκηνή στη Ρώμη
02.01.26 , 09:00 Ήβη Αδάμου: Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή»
02.01.26 , 09:00 Hyundai: Τι θα αποκαλύψει στην έκθεση CES 2026
02.01.26 , 08:55 Το πρωινό ρόφημα που συμβάλλει στη σωστή πέψη και την... καλή ψυχολογία!
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Νεκρή σε ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέοντας Πατίτσας να είναι παντρεμένοι 15 χρόνια ωστόσο το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ. Οι δυο τους, παρόλο που έχουν τρία παιδιά την 13χρονη Μαργκώ, τον 11χρονο Κωνσταντίνο και τον 10χρονο Σπύρο, πάντα ξεκλέβουν χρόνο για να περνούν οι δυο τους σαν ζευγάρι.

Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της

 

 

 

Η Μαριέττα μάλιστα είπε να δώσει μία γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους για το πώς περνάει με τον άντρα της δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. 

 

 

Τις εντυπώσεις αυτή τη φορά δεν έκλεψαν μόνο τα ωραία τοπία και τα εδέσματα που είχε το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι τους αλλά το γλυκό φιλί του Λέοντα Πατίτσα στη σύζυγό του.

 

 

Πώς γνωρίστηκαν Χρουσαλά- Πατίτσας 

Ο Λέοντας Πατίτσας γνώρισε τη Μαριέττα Χρουσαλά το 2006 σε μια επίδειξη του Μιχάλη Ασλάνη όπου εκείνη έκανε πασαρέλα φορώντας τις δημιουργίες του. Ο εφοπλιστής ήταν στις πρώτες θέσης και όταν κοίταξε ο ένας τον άλλον ένας μεγάλος έρωτας γεννήθηκε.

 

 

Τέσσερα χρόνια μετά, στις 5 Ιουνίου του 2010 στο ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι. Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και η σύζυγος του και Σήλια Κριθαριώτη, η οποία μάλιστα σχεδίασε και το λαμπερό νυφικό της Μαριέττας Χρουσαλά.

 

 

Η παρουσιάστρια που είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών, της Μάργκω, του Σπύρου και του Κωνσταντίνου σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν έναν χρόνο στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει πως ο σύζυγός της ήταν ανοιχτός και στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου παιδιού.

«Έχει υπάρξει σκέψη για τέταρτο παιδάκι από τον σύζυγό, από εμένα είναι… ώπα. Πολύ μεγάλο το βάρος όχι μόνο στην εγκυμοσύνη αλλά και για το μετά για να είσαι παρούσα σε κάθε στιγμή των παιδιών» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Μαριέττα. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top