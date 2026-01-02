Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!

Μπορεί η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέοντας Πατίτσας να είναι παντρεμένοι 15 χρόνια ωστόσο το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ. Οι δυο τους, παρόλο που έχουν τρία παιδιά την 13χρονη Μαργκώ, τον 11χρονο Κωνσταντίνο και τον 10χρονο Σπύρο, πάντα ξεκλέβουν χρόνο για να περνούν οι δυο τους σαν ζευγάρι.

Η Μαριέττα μάλιστα είπε να δώσει μία γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους για το πώς περνάει με τον άντρα της δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Τις εντυπώσεις αυτή τη φορά δεν έκλεψαν μόνο τα ωραία τοπία και τα εδέσματα που είχε το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι τους αλλά το γλυκό φιλί του Λέοντα Πατίτσα στη σύζυγό του.

Πώς γνωρίστηκαν Χρουσαλά- Πατίτσας

Ο Λέοντας Πατίτσας γνώρισε τη Μαριέττα Χρουσαλά το 2006 σε μια επίδειξη του Μιχάλη Ασλάνη όπου εκείνη έκανε πασαρέλα φορώντας τις δημιουργίες του. Ο εφοπλιστής ήταν στις πρώτες θέσης και όταν κοίταξε ο ένας τον άλλον ένας μεγάλος έρωτας γεννήθηκε.

Τέσσερα χρόνια μετά, στις 5 Ιουνίου του 2010 στο ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι. Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και η σύζυγος του και Σήλια Κριθαριώτη, η οποία μάλιστα σχεδίασε και το λαμπερό νυφικό της Μαριέττας Χρουσαλά.

Η παρουσιάστρια που είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών, της Μάργκω, του Σπύρου και του Κωνσταντίνου σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν έναν χρόνο στην εκπομπή Happy Day είχε δηλώσει πως ο σύζυγός της ήταν ανοιχτός και στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου παιδιού.

«Έχει υπάρξει σκέψη για τέταρτο παιδάκι από τον σύζυγό, από εμένα είναι… ώπα. Πολύ μεγάλο το βάρος όχι μόνο στην εγκυμοσύνη αλλά και για το μετά για να είσαι παρούσα σε κάθε στιγμή των παιδιών» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Μαριέττα.



